שחקן הכדורגל הגרמני נהרג בגיל 34 בלבד לאחר שנפל מרכבל סקי בגובל של כ-70 מטרים. התאונה התרחשה כאשר אחד מכסאות הרכבל ניתק ונפל לעבר הכיסא שבו הוא ישב. כל הפרטים

אבל בעולם הכדורגל בגרמניה: הכדורגלן סבסטיאן הרטנר, בן 34, נהרג לאחר שנפל מרכבל סקי בגובה של כ-70 מטרים במרונטו הצפונית.

הרטנר, משחק בקבוצה בליגה החמישית בגרמניה, וששימש כקפטן, תכנן לגלוש באתר סקי אך בדרך לשם כשעלה על הרכבל אירעה תאונה חריגה וקשה כאשר אחד מכסאות הרכבל ניתק ונפל לעבר הכסא שבו ישב. אשתו של הכדורגלן נפצעה באורח קשה בתאונה. כך לפי הדיווחים בתקשורת המקומית.

מועדון הכדורגל שלו מסר הודעה מצערת על מותו הטרגי: "בצער עמוק אנו נאלצים להודיע שקפטן הקבוצה שלנו, סבסטיאן הרטנר, היה מעורב בתאונה קטלנית במהלך חופשה. אנחנו המומים וכואבים מאוד".