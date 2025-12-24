שר המשפטים יריב לוין החליט להותיר את חקירת הפצ"רית ללא מלווה, כך פורסם הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'. זאת, לאחר שבג"ץ פסל פעם נוספת את מינוי השופט אשר קולה למלווה החקירה.
על פי הדיווח, שר המשפטים לא מתכוון להיענות להצעת השופטים ולאפשר להם עצמם למנות את המלווה על החקירה, ובמקביל נואש ממאמציו למצוא עובד מדינה העומד בקריטריונים של בית המשפט שיסכים לשמש בתפקיד.
כעת מתסמן כי החקירה תימשך במשטרה, ללא ליווי, אך עתירות על עצם הכשלון במינוי מלווה ייתכנו בהמשך.
נזכיר כי בשבוע שעבר, שר המשפטים לוין, חזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.
מה דעתך בנושא?
5 תגובות
0 דיונים
דוד
שר המשפטים כישלון טוטאלי חייב לפנות את המקום או שהוא אידיוט או מוחזק מהגרון ע" המערכת המשפט עושה יותר נזק מתועלת09:29 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מטריקס
שר משפטים כושל09:28 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניצחון לדמוקרטיה
כמו העם היהודי, גם הדמוקרטיה הישראלית קמה לאט-לאט מהאפר, ותנצח את הרוע.09:42 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכנה המשטרה, צריכה לעבוד לא ליווי והנחיה, כי לוין מתנגד כבר חודש וחצי שבית המשפט ימנה שופט עליון בדימוס. ממשלת החורבן ותוצאותיה.10:53 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
לשלוט, ולפטר מיד את היועצת המשפטית העוינת בצורה קיצונית לממשלת ישראל. כמו כו, על ממשלת ישראל, לעצור ולרסן את החונטה המשפטית. מה עוד צריך לקרות, כדי שהממשלה תתעורר...
לשלוט, ולפטר מיד את היועצת המשפטית העוינת בצורה קיצונית לממשלת ישראל. כמו כו, על ממשלת ישראל, לעצור ולרסן את החונטה המשפטית. מה עוד צריך לקרות, כדי שהממשלה תתעורר ותשים סוף , להפקרות.המשך 12:03 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
חיים
לשלוט, ולפטר מיד את היועצת המשפטית העוינת בצורה קיצונית לממשלת ישראל. כמו כו, על ממשלת ישראל, לעצור ולרסן את החונטה המשפטית. מה עוד צריך לקרות, כדי שהממשלה תתעורר...
לשלוט, ולפטר מיד את היועצת המשפטית העוינת בצורה קיצונית לממשלת ישראל. כמו כו, על ממשלת ישראל, לעצור ולרסן את החונטה המשפטית. מה עוד צריך לקרות, כדי שהממשלה תתעורר ותשים סוף , להפקרות.המשך 12:03 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
מסכנה המשטרה, צריכה לעבוד לא ליווי והנחיה, כי לוין מתנגד כבר חודש וחצי שבית המשפט ימנה שופט עליון בדימוס. ממשלת החורבן ותוצאותיה.10:53 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ניצחון לדמוקרטיה
כמו העם היהודי, גם הדמוקרטיה הישראלית קמה לאט-לאט מהאפר, ותנצח את הרוע.09:42 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
דוד
שר המשפטים כישלון טוטאלי חייב לפנות את המקום או שהוא אידיוט או מוחזק מהגרון ע" המערכת המשפט עושה יותר נזק מתועלת09:29 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
מטריקס
שר משפטים כושל09:28 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר