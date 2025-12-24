שר המשפטים יריב לוין, הרים הבוקר ידיים והודיע באופן סופי כי הוא לא מוצא מלווה לחקירת הפצ"רית וכי היא תישאר כמו שהיא ללא מלווה

שר המשפטים יריב לוין החליט להותיר את חקירת הפצ"רית ללא מלווה, כך פורסם הבוקר (רביעי) בכאן רשת ב'. זאת, לאחר שבג"ץ פסל פעם נוספת את מינוי השופט אשר קולה למלווה החקירה.

על פי הדיווח, שר המשפטים לא מתכוון להיענות להצעת השופטים ולאפשר להם עצמם למנות את המלווה על החקירה, ובמקביל נואש ממאמציו למצוא עובד מדינה העומד בקריטריונים של בית המשפט שיסכים לשמש בתפקיד.

כעת מתסמן כי החקירה תימשך במשטרה, ללא ליווי, אך עתירות על עצם הכשלון במינוי מלווה ייתכנו בהמשך.

נזכיר כי בשבוע שעבר, שר המשפטים לוין, חזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב התלונות על השופטים, אשר קולה. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.