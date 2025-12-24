דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי אישר כי עבד אל-חי זקות, פעיל מחלקת הכספים בזרוע הצבאית של חמאס, חוסל לצד ראאד סעד לפני שבועיים. זקות היה אחראי על גיוס עשרות מיליוני דולרים לחמאס כדי להמשיך בלחימה נגד ישראל

הותר לפרסום: שבועיים אחרי חיסולו של ראאד סעד, מס' 2 בזרוע הצבאית של חמאס, דובר צה"ל בערבית אביחי אדרעי אישר כעת (רביעי) כי גם המחבל עבד אל-חי זקות חוסל בתקיפה בזמן ששהה עם סעד ברכבו.

זקות היה פעיל חמאס תושב העיר עזה, אשר השתייך למחלקת הכספים של הזרוע הצבאית של הארגון. בצה"ל אמרו כי "במהלך השנה האחרונה, היה זקות אחראי על גיוס עשרות מיליוני דולרים והעברתם לזרוע הצבאית של חמאס, במטרה להמשיך בלחימה נגד מדינת ישראל".

מדובר צה"ל והשב"כ נמסר כי "צה"ל והשב"כ ימשיכו במאמציהם לקטוע את נתיבי מימון הטרור, ויפעלו נגד כל גורם המעורב בטרור או בסיוע לתכנון וביצוע פיגועים נגד מדינת ישראל".