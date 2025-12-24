לאחר שאמש דווח כי לבנון חושדת שקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון "נחטף על ידי המוסד הישראלי", כעת מתפרסמים פרטים חדשים על הפרשה

לאחר שאמש (שלישי) גורם משפטי בכיר לבנוני טען כי לבנון חושדת שקצין לשעבר במנגנון הביטחון הכללי של לבנון "נחטף על ידי המוסד הישראלי", היום מתפרסמים פרטים נוספים על הפרשה.

נזכיר כי לפי הדיווח, הקצין לשעבר, קפטן אחמד שוכור, נעלם לפני חמישה ימים באזור הבקאע שבמזרח לבנון – והחשד בלבנון הוא שהבכיר נחטף "לאחר מבצע פיתוי מודיעיני". הגורם טען כי רשויות החקירה עקבו אחר מצלמות האבטחה ונתוני תקשורת, מהן עלה כי שוכר נחטף מהעיירה נבי שית.

הגורם המשפטי טען כי בחקירות על היעלמותו עלתה סברה לפיה שוכר נחטף בעקבות קשריו בחטיפת הנווט הישראלי רון ארד, בחשד שיש בידיו מידע על הנווט הישראלי שנעלם ב-1986. בישראל עדיין לא התייחסו לדיווחים בשלב הזה.

על פי הפרטים החדשים נטען כי שוכור, יליד העיירה נבי שית', ככל הנראה פותה להגיע לאזור אל-סונוורו בעיר הולדתו שבבקעת לבנון. לפי הדיווח, מכשיר הטלפון הסלולרי שלו אותר באזור במשך 37 שניות בלבד, לפני שאבד הקשר עמו לחלוטין. עוד נטען כי ניתוח נתוני האיכון מצביע על כך שייתכן שהועבר דרך אזור החרמון, יחד עם בן לווייתו ממשפחת אל-קסאב.

בנוסף, גורם משפטי לבנוני אמר הלילה לעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי: מאמצי החקירה מתמקדים בבקעת הלבנון, שם ככל הנראה בוצעה החטיפה בידי שני אזרחים בעלי אזרחות שוודית, אחד מהם ממוצא לבנוני. נטען כי שוכר שמגיע ממשפחה עם קשרים לחיזבאללה, הצית מחדש את המחלוקת סביב פרשת רון ארד

‏המקור המשפטי הלבנוני הביע חשש כי היעלמותו של שוכר עשויה להיות חלק משרשרת של מבצעים ישראליים בלבנון. צוין כי התרחישים לגבי גורלו של שוכר מגוונים: החל מאפשרות שחוסל, בדומה למעורבות המוסד לכאורה בחיסול חלפן הכספים אחמד סרור שהיה קשור לחיזבאללה בשנה שעברה, ועד לתרחיש חמור יותר, אך סביר יותר: העברתו מלבנון לישראל.