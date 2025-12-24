ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), התייחס לפרשת קטארגייט ולכך שביקר את פלדשטיין במעצר, ובראיון הבוקר (רביעי) ב-103fm, הוא אמר: "ביקרתי בבתי הכלא הרבה אנשים שאני לא מסכים עם פעילותם, חלקם אפילו ידעתי שהם אשמים. התפקיד שלי בתור יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט היא שמערכת האכיפה מתייחסת טוב ונכון לעצורים. היחס של הרשויות לפלשדטיין, לאוריך, היה משפיל מזעזע".
עוד הוא הוסיף: "כשביקרתי את פלדשטיין דיברתי איתו על תנאי מעצרו, שהיו מחפירים ועדיין מחפירים, על התנהלות גורמי החקירה, שהיו מחפירים. על הפרשה עצמה לא דיברתי איתו מילה.
נעשו פעולות חקירה הרבה יותר מהנדרש בתקופות מסויימות, יש שופט שישב בתיק ואמר 'אני לא מבין מה העברה'. באופן עקרוני במערכת האכיפה של ישראל, אם יש רמז שמה שקשור לנתניהו הם לא רק יחקרו הם גם ימציאו דברים".
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...
מזעזעים ? מזעזע זה לישכת ראש ממשלה שעסוקה קמפיינים להינדוס התודעה של האזרחים , ביום שבו ההחלטות שלה גורמות לרצח של 6 חטופים ... הם דרך אגב לא היחידים ,...
מזעזעים ? מזעזע זה לישכת ראש ממשלה שעסוקה קמפיינים להינדוס התודעה של האזרחים , ביום שבו ההחלטות שלה גורמות לרצח של 6 חטופים ... הם דרך אגב לא היחידים , יותר מ 50 חטופים נרצחו בגלל הממשלה השטנית הזו ... שאחראית לאלפי חללים, עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות מתאבדים...המשך 09:34 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רציתם "מלך" ... קבלתם את מלאך המוות שבזמן שהוא שולח את בניכם למות בעזה , למען מטרה בלתי אפשרית ... קונה לילדיו דירות בבריטניה וארה"ב ... ודרך אגב מה קרה לציר פלדלפי ? מורג ? נצרים ? שכונת השוטרים ? התישבות בעזה ? טיילת טראמפ ? ... טפשים , תתעוררו ...
מזעזעים ? מזעזע זה לישכת ראש ממשלה שעסוקה קמפיינים להינדוס התודעה של האזרחים , ביום שבו ההחלטות שלה גורמות לרצח של 6 חטופים ... הם דרך אגב לא היחידים ,...
מזעזעים ? מזעזע זה לישכת ראש ממשלה שעסוקה קמפיינים להינדוס התודעה של האזרחים , ביום שבו ההחלטות שלה גורמות לרצח של 6 חטופים ... הם דרך אגב לא היחידים , יותר מ 50 חטופים נרצחו בגלל הממשלה השטנית הזו ... שאחראית לאלפי חללים, עשרות אלפי פצועים, מאות קטועי גפיים ועוד כמה עשרות מתאבדים...המשך 09:34 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר