יו"ר ועדת חוקה ח"כ שמחה רוטמן, סיפר שהוא נחרד מתנאי המעצר של יהונתן אוריך ואלי פלדשטיין: "היחס של הרשויות לפלשדטיין, לאוריך, היה משפיל מזעזע"

ח"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית), התייחס לפרשת קטארגייט ולכך שביקר את פלדשטיין במעצר, ובראיון הבוקר (רביעי) ב-103fm, הוא אמר: "ביקרתי בבתי הכלא הרבה אנשים שאני לא מסכים עם פעילותם, חלקם אפילו ידעתי שהם אשמים. התפקיד שלי בתור יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט היא שמערכת האכיפה מתייחסת טוב ונכון לעצורים. היחס של הרשויות לפלשדטיין, לאוריך, היה משפיל מזעזע".

עוד הוא הוסיף: "כשביקרתי את פלדשטיין דיברתי איתו על תנאי מעצרו, שהיו מחפירים ועדיין מחפירים, על התנהלות גורמי החקירה, שהיו מחפירים. על הפרשה עצמה לא דיברתי איתו מילה.

נעשו פעולות חקירה הרבה יותר מהנדרש בתקופות מסויימות, יש שופט שישב בתיק ואמר 'אני לא מבין מה העברה'. באופן עקרוני במערכת האכיפה של ישראל, אם יש רמז שמה שקשור לנתניהו הם לא רק יחקרו הם גם ימציאו דברים".