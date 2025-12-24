טונה והצוות שלו התכוננו לסיבוב הופעות בארצות הברית במספר ערים, הכרטיסים כבר נמכרו והכל היה מוכן – אבל הזמר נאלץ לבטל הכל בגלל שלא קיבל אשרה לארצות הברית: "התהליך ארוך ומורכב ממה שחשבנו"

הזמר טונה היה אמור להופיע בחודש ינואר במספר ערים בארצות הברית, הכרטיסים כבר נמכרו וכל שנותר היה לארוז מזוודה עם הציוד והלהקה. אלא שברגע האחרון הודיע הזמר כי הוא נאלץ לבטל את כל ההופעות כי מסתבר שלא הצליח לקבל ויזה שמתאימה לכך.

בפוסט שהעלה לעמוד האינסטגרם שלו אמר כי כל רוכשי הכרטיסים יזכו לקבל החזר מלא באופן אוטומטי. הוא כבר קיבל סירוב על ויזה, וניסה פעם נוספת אך העניין הזה לא צלח: "ניסינו לעשות כל מה שביכולתנו, אבל בצער ותסכול גדול אנחנו נאלצים להודיע על ביטול הסיבוב בארה״ב שתוכנן לתחילת ינואר. לצערנו, למרות על הנסיונות, לא קיבלנו את הויזה הנדרשת עבור סיבוב הופעות כמו שלנו. התהליך הסתבר ארוך ומורכב ממה שחשבנו".

עוד פרסם טונה כי הם מתנצלים בפני כל הקהל האמריקאי על הביטול: "מצטערים בפני כל מי שהתאכזב. אוהבים, טונה והצוות".