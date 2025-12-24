רא"ל (מיל) גדי איזנקוט, התייחס לגילויים החדשים בפרשת קאטרגייט וקרא לראש השב"כ והמפכ"ל להיכנס לאירוע: "ראש הממשלה נתניהו חייב להיחקר"

רא"ל (מיל) גדי איזנקוט (ישר!), התייחס היום (רביעי) בראיון ב-103fm לגילויים החדשים בפרשת קאטרגייט, וטען: "מה שברור לגמרי מהעדות זה שהמידע מצוי בידי המשטרה, לכן רה"מ חייב להיחקר. יש פה הדלפה של חומר מודיעיני ל'בילד', אירוע חמור מאוד, קמפיין תודעה שקרי לקטאר. על פי עדותו, המשטרה צריכה לזמן את רה"מ לחקירה.

ראש השב"כ והמפכ"ל חייבים להיכנס לאירוע הזה, וצריכים לחקור את כל מי שצריך לחקור ובראשם זה רה"מ. הדברים של פלדשטיין נאמרו באומץ אין לו סיבה לומר דברים אחרים – מה שנדרש משניהם הבוקר לקרוא לכל מי שנדרש לחקירה".

עוד הוא התייחס לחוסר התגובה של חברי הממשלה לפרשת קטאר־גייט: "אני שואל ביום הזה איפה האנשים ההגונים בקואליציה? איפה יו"ר ועדת חוץ וביטחון שעוסק בשטויות? איפה קיש? איפה ברקת – האנשים ההגונים בליכוד שיגידו 'עד כאן'?"