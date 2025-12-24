רא"ל (מיל) גדי איזנקוט (ישר!), התייחס היום (רביעי) בראיון ב-103fm לגילויים החדשים בפרשת קאטרגייט, וטען: "מה שברור לגמרי מהעדות זה שהמידע מצוי בידי המשטרה, לכן רה"מ חייב להיחקר. יש פה הדלפה של חומר מודיעיני ל'בילד', אירוע חמור מאוד, קמפיין תודעה שקרי לקטאר. על פי עדותו, המשטרה צריכה לזמן את רה"מ לחקירה.
ראש השב"כ והמפכ"ל חייבים להיכנס לאירוע הזה, וצריכים לחקור את כל מי שצריך לחקור ובראשם זה רה"מ. הדברים של פלדשטיין נאמרו באומץ אין לו סיבה לומר דברים אחרים – מה שנדרש משניהם הבוקר לקרוא לכל מי שנדרש לחקירה".
עוד הוא התייחס לחוסר התגובה של חברי הממשלה לפרשת קטאר־גייט: "אני שואל ביום הזה איפה האנשים ההגונים בקואליציה? איפה יו"ר ועדת חוץ וביטחון שעוסק בשטויות? איפה קיש? איפה ברקת – האנשים ההגונים בליכוד שיגידו 'עד כאן'?"
שרה
אנשי הקואליציה למדו ממכם מה זה להיות הגונים איזנפוץ.08:56 24.12.2025
א
איזנקוט הרקוב "דואג" למדינה כשבימים אלה הכריז שיקים ממשלת מיעוט עם רע"מ והמשותפת נציגות חמאס, ואחרי 7 באוקטובר!!09:21 24.12.2025
א
פלדשטיין, השקרן הפתולוגי שיקר לתקשורת השמאל לאורך כל הדרך, ועכשיו תקשורת השמאל עם אפסים כמו איזנקוט מציגים את פלדשטיין כמקור ה"אמת" - ל ה פ ל ת נתניהו!המשך 09:26 24.12.2025
צדק
איזנקוט צודק, סוף סוף מישהו אומר את מה שצריך להיאמר על ידי כל חברי הכנסת17:31 24.12.2025
א
פלדשטיין, השקרן הפתולוגי שיקר לתקשורת השמאל לאורך כל הדרך, ועכשיו תקשורת השמאל עם אפסים כמו איזנקוט מציגים את פלדשטיין כמקור ה"אמת" - ל ה פ ל ת נתניהו!המשך 09:26 24.12.2025
א
איזנקוט הרקוב, פלדשטיין מעולם לא היה חלק מלשכת ראש הממשלה ולא נפגש עם נתניהו!כשפלדשטיין השקרן הפתולוגי נחקר, הוא אמר שלנתניהו לא היה שום קשר להדלפה, ועל כך נבדק פ ע מ י י ם בפוליגרף בשב"כ, ונמצא דובר אמת!!המשך 09:23 24.12.2025
דימיטרי אוליאנובסקי
המשקל הסגולי של גדי בציבוריות הישראלית---------------0 כן אפס-----אף אחד לא מתיחס09:23 24.12.2025
א
שרה
