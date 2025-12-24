ממשלת אוסטרליה הודיעה כי תגרש אזרח בריטי בן 43 מהמדינה, זאת אחרי שהוא הסית לפגיעה ורצח יהודים והפיץ ברשתות החברתיות תעמולה ניאו-נאצית: "הוא בא לכאן כדי לשנוא, והוא לא יקבל מקום לשהות בו"

שבוע וחצי אחרי הפיגוע בסידני, ממשלת אוסטרליה הודיעה הלילה (רביעי) כי אזרח בריטי בן 43 יגורש מהמדינה, זאת אחרי שהוא הסית לפגיעה ורצח יהודים והפיץ ברשתות החברתיות תעמולה ניאו-נאצית.

האזרח הבריטי, שתואר כגבר בן 43 המתגורר במדינת קווינסלנד, נעצר על ידי המשטרה לפני מספר שבועות, אחרי שפרסם ברשתות החברתיות תמונות של צלבי קרס ופוסטים שקידמו אידיאולוגיה ניאו-נאצית. בדבריו החשוד גם קרא לנקוט באלימות נגד הקהילה היהודית המקומית באוסטרליה.

במשטרה אמרו כי בזמן המעצר בוצע חיפוש בביתו, במהלכו נמצאו כלי נשק רבים – בהם סכינים וגרזן. עוד נאמר כי נמצאו חומרי תעמולה נאציים בביתו של החשוד.

בעקבות האירועים, שר הפנים האוסטרלי טוני בורק אישר כי האזרח הבריטי יגורש חזרה לארצו, כשהוויזה שלו תישלל באופן מיידי. "הוא בא לכאן כדי לשנוא, והוא לא יקבל מקום לשהות בו" ציין. "אם אתה מגיע לאוסטרליה עם ויזה, אתה כאן כאורח". עם זאת, הרשויות שוקלות כעת האם לעכב את הגישור עד שהוא יעמוד בפני בית משפט באוסטרליה, או לגרש אותו חזרה לבריטניה באופן מיידי.