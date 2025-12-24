שריפה נרחבת פרצה במבנה נטוש ברחוב קק"ל בצפת, כשגבר בן 40 נלכד בבניין וחולץ כשמצבו קשה. לאחר טיפול רפואי ראשוני, הוא פונה לבית החולים כשהוא סובל מכוויות בגופו

שריפה נרחבת פרצה הבוקר (רביעי) במבנה נטוש ברחוב קק״ל בצפת, כאשר גבר בן 40 נלכד בתוך הבניין. 4 צוותי כיבוי הוזעקו למקום ואיתרו את הגבר, שחולץ מהמבנה.

לאחר החילוץ, חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו לגבר טיפול רפואי ראשוני בזירה, ולאחר מכן פינו אותו לבית החולים זיו. עוד נמסר כי מצבו קשה, והוא סובל מכוויות בגופו.

מכבאות והצלה נמסר כי "4 צוותי כיבוי מתחנת גליל גולן פועלים בשעה זו בשריפה שפרצה במבנה נטוש ברחוב קק״ל בצפת. עם הגעת הכוחות זוהתה בעירה עזה המלווה בעשן שחור סמיך וכבד שהתפשט מהמבנה. לוחמי האש חדרו למבנה הבוער ובמהלך סריקות אחר לכודים איתרו לכוד וחילצו אותו כשמצבו קשה".

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (צילום: דוברות כב"ה צפון)

מפקד תחנת גליל גולן, טפסר משנה נתן בנשימול, סיפר כי ״צוותי הכיבוי הגיעו למקום ומיד זיהו עשן כבד היוצא ממבנה נטוש מלא בפסולת. לוחמי האש חדרו למבנה הבוער והחלו בבצוע סריקות, שבמהלכן איתרו לכוד וחילצו אותו להמשך טיפול רפואי. לאחר למעלה משעה של מאמצי כיבוי הגענו לשליטה על מוקדי השריפה הודות לתגובה מהירה, נחושה ובעוצמה של לוחמי האש״.