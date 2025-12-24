כתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג תוקף את הראיון של אלי פלדשטיין אצל עומרי אסנהיים בכאן 11.
גרינצייג שחשף השבוע שיחות של פלדשטיין עם אוריך ואיינהורן מוכיח כי פלדשטיין ידע שהוא עובד עבור הקטארים ושגם אוריך היה מעורב, קיבל התראה לפני תביעה מאסנהיים על כך שטען כי הוא סייע לו בהדלפת המסמך של הבילד.
כעת, אחרי שידור החלק השני בראיון עם פלדשטיין, טוען גרינצייג כי אסנהיים הלבין גם את פלדשטיין שהיה חברו.
"כל עיתונאי, לא משנה מאיזה צד הוא של המפה הפוליטית, ששולט בחומר של פרשת הבילד ופרשת קטארגייט – יודע עד כמה המוצר שהוצג לציבור בשני הפרקים של הראיון עם אלי פלדשטיין היה מוטה, רשלני ומגמתי. 45 דקות לכל פרק בו העיתונאי מראיין את ידידו, ונותן לו לדקלם מסרים שנסתרים מחומר הראיות או מגרסאות קודמות של פלדשטיין עצמו בחקירה", כתב הבוקר גרינצייג.
"שום ראיה הופכית לא מוצגת לפלדשטיין. לא מטיח בו שהמשטרה והפרקליטות לא האמינו לו. לא מטיח בו את גרסאותיו הראשוניות. לא מטיח בו את בדיקת ה״איכונים״, לא מטיח בו את העובדה שאוריך לא ענה לו אחרי השאלה ״מי יש לך לשרוף בחו״ל, משהו גדול״ וש״משהו גדול מתבשל״. העבודה היא עד כדי כך רשלנית, שאפילו את הציטוט הזה, שמופיע בכתב האישום, אסנהיים מצטט באופן לא נכון".
בהמשך מצטט גרינצייג מתוך הראיון בו הוא מראה כי אסנהיים לא מוכן להוציא מפלדשטיין הודאה. אבל השיא כנראה היה בנקודה בה פלדשטיין טען שמעולם לא ידע שאוריך עובד עבור קטאר. ואז לא חולפים יותר מדי רגעים, ואסנהיים שואל את פלדשטיין: ״שאלת השאלות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על קשריו של יונתן אוריך עם קטאר״. פלדשטיין עונה: ״שאלה הבאה״.
"אסנהיים שואל שוב: ״חייב להקשות עליך, ידע או לא ידע?״. פלדשטיין שוב עונה: ״שאלה הבאה״. והפינג-פונג הזה נמשך. אלא מה? לפני רגע פלדשטיין עצמו טען שהוא לא ידע על אוריך. אז עכשיו הוא לא מוכן לענות אם נתניהו ידע? מה זה המשחק הזה? איך אסנהיים מאפשר את המשחק הזה? אסנהיים זורם לחלוטין עם המשחק המגוחך הזה, ולא מקשה כלום. ככה נראה כל הראיון", כותב גרינצייג.
את הראיון שמשודר בשלושה חלקים בכאן 11 מכתיר גרינצייג: "אסנהיים החליט לראיין נאשם בעבירות חמורות וחשוד בעבירות חמורות, ופשוט לתת לו לדקלם מסרים על כמה שהוא היה הקורבן בסיפור. מה שלא נוח פשוט נשאר בחוץ. במקום לקחת את חומרי החקירה ולהשתמש בהם כדי לקיים ראיון חזק שמבוסס על החומר – קיבלנו מפעל הלבנה למרואיין. כשאנחנו יודעים שמדובר על ידיד ותיק, כשאנחנו יודעים על המעורבות המשמעותית של אסנהיים עצמו בפרשה – אנחנו מקבלים משהו שמבייש את שמו המקצועי המצוין של אסנהיים".
מה דעתך בנושא?
7 תגובות
1 דיונים
א
גרינצייג הרקוב!פלדשטיין מעולם לא היה חלק מלשכת נתניהו, ולא נפגש אף פעם עם נתניהו!נתניהו שבניגוד לראשי השב"כ שהיללו את קטאר - נתניהו תמיד מאשים את קטאר שהיא משרתת את חמאס,...
גרינצייג הרקוב!פלדשטיין מעולם לא היה חלק מלשכת נתניהו, ולא נפגש אף פעם עם נתניהו!נתניהו שבניגוד לראשי השב"כ שהיללו את קטאר - נתניהו תמיד מאשים את קטאר שהיא משרתת את חמאס, וקטאר "בתמורה" עושה לו דמוניזציה!!המשך 08:17 24.12.2025
תגיד, פלדשטיין זה
זה שרואים בתמונות עם ביבי?08:59 24.12.2025
פלדשטיין זה זה מהתמונות
עם ביבי? בכל מקום? עבר שם במקרה? אולי חולצה אפורה שאוהב להצטלם? רק מה? תידרך את כל העיתונאים ישירות מהלישכה.09:01 24.12.2025
א
גרינצייגכשפלדשטיין נחקר לראשונה הוא הודה שאין לנתניהו שום קשר להדלפה, נבדק על כך פעמיים בפוליגרף בשב"כ ונמצא דובר אמת!!08:16 24.12.2025
טוני
העובדה שאסנהיים מכיר ואולי גם מחבב את פלדשטיין לא אמורה למנוע ממנו לראיין את פלדשטיין ולהביא דבריו לציבור.08:18 24.12.2025
רותי
הסיפור הגדול זה נתניהו - נניח לרגע שהוא לא ידע. כשהתגלה לו הוא היה צריך להעיף את כל היועצים האלו לכל הרוחות ולקרוא בעצמו לחקירה מעמיקה. אבל נתניהו עושה פה...
הסיפור הגדול זה נתניהו - נניח לרגע שהוא לא ידע. כשהתגלה לו הוא היה צריך להעיף את כל היועצים האלו לכל הרוחות ולקרוא בעצמו לחקירה מעמיקה. אבל נתניהו עושה פה בדיוק ההפך! זה הדבר המטריד ביותר בסיפור!!! זה כאילו נתניהו צועק כל פעם ציפור וכולם מסתכלים אבל הסיפור הגדול זה הוא!המשך 08:21 24.12.2025
יוני שה
זה שיש עוד אנשים שמגנים על נתניהו אחרי הגלוי החמור הזה, זה ממש הגדרה של כת08:52 24.12.2025
יוני שה
זה שיש עוד אנשים שמגנים על נתניהו אחרי הגלוי החמור הזה, זה ממש הגדרה של כת08:52 24.12.2025
