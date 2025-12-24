כתב i24 אבישי גרינצייג מסכם את הראיון עם פלדשטיין: "שאנחנו יודעים שמדובר על ידיד ותיק, כשאנחנו יודעים על המעורבות המשמעותית של אסנהיים עצמו בפרשה – אנחנו מקבלים משהו שמבייש את שמו המקצועי המצוין של אסנהיים"

כתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג תוקף את הראיון של אלי פלדשטיין אצל עומרי אסנהיים בכאן 11.

גרינצייג שחשף השבוע שיחות של פלדשטיין עם אוריך ואיינהורן מוכיח כי פלדשטיין ידע שהוא עובד עבור הקטארים ושגם אוריך היה מעורב, קיבל התראה לפני תביעה מאסנהיים על כך שטען כי הוא סייע לו בהדלפת המסמך של הבילד.

כעת, אחרי שידור החלק השני בראיון עם פלדשטיין, טוען גרינצייג כי אסנהיים הלבין גם את פלדשטיין שהיה חברו.

"כל עיתונאי, לא משנה מאיזה צד הוא של המפה הפוליטית, ששולט בחומר של פרשת הבילד ופרשת קטארגייט – יודע עד כמה המוצר שהוצג לציבור בשני הפרקים של הראיון עם אלי פלדשטיין היה מוטה, רשלני ומגמתי. 45 דקות לכל פרק בו העיתונאי מראיין את ידידו, ונותן לו לדקלם מסרים שנסתרים מחומר הראיות או מגרסאות קודמות של פלדשטיין עצמו בחקירה", כתב הבוקר גרינצייג.

"שום ראיה הופכית לא מוצגת לפלדשטיין. לא מטיח בו שהמשטרה והפרקליטות לא האמינו לו. לא מטיח בו את גרסאותיו הראשוניות. לא מטיח בו את בדיקת ה״איכונים״, לא מטיח בו את העובדה שאוריך לא ענה לו אחרי השאלה ״מי יש לך לשרוף בחו״ל, משהו גדול״ וש״משהו גדול מתבשל״. העבודה היא עד כדי כך רשלנית, שאפילו את הציטוט הזה, שמופיע בכתב האישום, אסנהיים מצטט באופן לא נכון".

בהמשך מצטט גרינצייג מתוך הראיון בו הוא מראה כי אסנהיים לא מוכן להוציא מפלדשטיין הודאה. אבל השיא כנראה היה בנקודה בה פלדשטיין טען שמעולם לא ידע שאוריך עובד עבור קטאר. ואז לא חולפים יותר מדי רגעים, ואסנהיים שואל את פלדשטיין: ״שאלת השאלות, ראש הממשלה בנימין נתניהו ידע על קשריו של יונתן אוריך עם קטאר״. פלדשטיין עונה: ״שאלה הבאה״.

"אסנהיים שואל שוב: ״חייב להקשות עליך, ידע או לא ידע?״. פלדשטיין שוב עונה: ״שאלה הבאה״. והפינג-פונג הזה נמשך. אלא מה? לפני רגע פלדשטיין עצמו טען שהוא לא ידע על אוריך. אז עכשיו הוא לא מוכן לענות אם נתניהו ידע? מה זה המשחק הזה? איך אסנהיים מאפשר את המשחק הזה? אסנהיים זורם לחלוטין עם המשחק המגוחך הזה, ולא מקשה כלום. ככה נראה כל הראיון", כותב גרינצייג.

את הראיון שמשודר בשלושה חלקים בכאן 11 מכתיר גרינצייג: "אסנהיים החליט לראיין נאשם בעבירות חמורות וחשוד בעבירות חמורות, ופשוט לתת לו לדקלם מסרים על כמה שהוא היה הקורבן בסיפור. מה שלא נוח פשוט נשאר בחוץ. במקום לקחת את חומרי החקירה ולהשתמש בהם כדי לקיים ראיון חזק שמבוסס על החומר – קיבלנו מפעל הלבנה למרואיין. כשאנחנו יודעים שמדובר על ידיד ותיק, כשאנחנו יודעים על המעורבות המשמעותית של אסנהיים עצמו בפרשה – אנחנו מקבלים משהו שמבייש את שמו המקצועי המצוין של אסנהיים".