עוד אירוע של כניסת ישראלים לשטחי הערים הפלסטיניות ביו"ש. כוחות המנהל האזרחי חילצו במהלך הלילה אם ובתה ממרכז העיר בית לחם.
מדוברות המנהל האזרחי נמסר: "במהלך הלילה (ג׳) התקבל דיווח במנהל האזרחי אודות צעירה יהודייה שנצפתה משוטטת יחד עם ילדה קטנה במרחב העיר בית לחם שבחטיבת עציון, תוך סיכון חייהן. עם קבלת הדיווח, פעלו קציני מנהלת התיאום והקישור בית לחם להענקת הגנה מיידית לישראליות, ובמקביל להעברתן לידי כוחות צה״ל. מתחקיר ראשוני עולה כי הישראלית נכנסה במכוון לעיר. המקרה הועבר להמשך טיפול משטרת ישראל".
בשבת חולצה ישראלית מנוף הגליל שהגיעה עם חבר ערבי לעיר יריחו ואחרי שעות של שהייה התקשרה לכוחות ההצלה כדי לדווח על חשד לחטיפה. גם היא חולצה מהעיר.
במערכת הביטחון שבים ומדגישים כי הכניסה לשטחי A מסכנת חיים, ואסורה על פי חוק.
יוסי
חוק טבע הוא . לספארי נכנסים רק עם מדריך וברכב סגור . חיות הטרף מחפשות אדם טרי . בושה למדינה לרבין לאוסלו ולאומה הערבית שכך מתייחסים אליהם15:47 24.12.2025
