במשטרה מפרסמים כי בניגוד לפרסומים שגויים ברשת, לא מדובר באירוע ביטחוני או רכב פח"ע, וכי שוטרי המרחב עורכים סריקות אחר הנהג

שוטרי מרחב נתב"ג מבצעים סריקות אחר נהג רכב שפרץ את מחסום הבידוק בכניסה מכביש 1 ונמלט רגלית, ככל הנראה על רקע פלילי.

בהודעה שפרסמה המשטרה נאמר כי "בהמשך לפרסומים שגויים ברשת – נשלל חשד לאירוע בטחוני או רכב פח"ע בנתב"ג."

"על מנת להעמיד דברים על דיוקם, נבהיר כי רכב חשוד, הנושא לוחית רישוי מזויפת שהגיע לשער הכניסה הראשי בנתב"ג, לא נשמע להנחיות המאבטחים והנהג המשיך בנסיעה פנימה ולאחר מכן נמלט רגלית."

עוד באותו נושא טסים בקרוב? כך ייראה תהליך הבידוק החדש בנתב"ג 17:23 | קובי פינקלר 0 0 😀 👏

"בתוך כך, שוטרי מרחב נתב"ג ומאבטחי רשות שדות התעופה עורכים סריקות, בסיוע מסוק משטרתי אחר הנהג, לצד בחינת מקצועית של הרכב הנטוש ע"י חבלן, אשר שלל הימצאות מטען או אירוע ביטחוני."