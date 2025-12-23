המטוס ועליו רמטכ"ל לוב יחד עם מספר יועצים המריא מטורקיה בדרכו לטריפולי ואבד עמו הקשר. ההשערה היא כי ככל הנראה נפל והתרסק, ובלוב ממתינים לתשובתם של הטורקים

כחצי שעה לאחר שהמריא מטורקיה, אבד הקשר עם מטוסו של ראש המטה הכללי של צבא לוב הגנרל מוחמד אל-חדאד, וההשערה היא כי ככל הנראה הוא התרסק.

בשיחה עם גורמים מלוב, אישר שר הפנים הטורקי כי הקשר עם המטוס אבד וכי בדרכו מאנקרה לטריפולי נשלחה בקשה לנחיתת חירום באנקרה, אך לאחר מכן לא נוצר קשר.

לאחר חיפושים נמצאו שרידי מטוס במחוז היימנה, מאוחר יותר אישר ראש ממשלת לוב כי הרמטכ"ל ומספר יועצים ששהו עימו נהרגו בהתרסקות.