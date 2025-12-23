נפתלי בנט בחר לשאת את הצהרתו נגד לשכת נתניהו מבלי לאפשר שאלות לעיתונאים, מה שהזכיר לחלק מהעיתונאים את שיטותיו של ראש הממשלה שבנט מבטיח שיתנהל אחרת ממנו

הערב נשא נפתלי בנט הצהרה לתקשורת בה הטיח האשמות כלפי לשכת ראש הממשלה נתניהו ברקע פרשת קטארגייט ואמר כי זוהי הבגידה הגדולה בתולדות המדינה.

בנט נשא את הצהרתו מבלי לאפשר לעיתונאים לשאול שאלות, מה שגרר ויכוח בקרב אנשי התקשורת ביחס להתנהלותו של המועמד לראשות הממשלה בבחירות הקרובות.

העיתונאי מיכאל שמש מכאן 11 כתב: "יכול להיות שהמועמד לראש הממשלה נפתלי בנט ערך הערב הצהרה ״מיוחדת״ לתקשורת בלי לאפשר שאלות לעיתונאים? בהחלט! במהדורת ׳כאן חדשות׳ (גילוי נאות וכו׳) בחרו שלא לשדר את ההצהרה בשידור חי".

עקיבא נוביק כתב גם הוא: "בנט לא מפסיק להבטיח שהוא יתנהל אחרת לגמרי מנתניהו. בינתיים, בהיבט של התחמקות מראיונות בעברית ומשאלות של עיתונאים, הוא די הולך בדרכיו".

לעומתם, ערוצים 12 ו-13 שידרו את ההצהרה. פרשן התקשורת דוד ורטהיים הגיב על כך: "בנט עשה הצהרה ולא מסיבת עיתונאים. רבים שואלים אותי: למה אתה לא אומר כלום על זה שאותו (12 ו-13) משדרים בלי שאלות עיתונאים? תגובתי: לשדר כמה שיותר."

"אנחנו במלחמה על המקום הזה, וזה לא זמן לטהרנות. כל האיזונים האלו מתאימים בזמנים נורמליים, לא על סף דיקטטורה. כשישדרו אותו עשרות ערבים בשלוש שנות קורונה ועוד שנתיים מלחמה, מבטיח לצייץ".