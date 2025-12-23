הערב נשא נפתלי בנט הצהרה לתקשורת בה הטיח האשמות כלפי לשכת ראש הממשלה נתניהו ברקע פרשת קטארגייט ואמר כי זוהי הבגידה הגדולה בתולדות המדינה.
בנט נשא את הצהרתו מבלי לאפשר לעיתונאים לשאול שאלות, מה שגרר ויכוח בקרב אנשי התקשורת ביחס להתנהלותו של המועמד לראשות הממשלה בבחירות הקרובות.
העיתונאי מיכאל שמש מכאן 11 כתב: "יכול להיות שהמועמד לראש הממשלה נפתלי בנט ערך הערב הצהרה ״מיוחדת״ לתקשורת בלי לאפשר שאלות לעיתונאים? בהחלט! במהדורת ׳כאן חדשות׳ (גילוי נאות וכו׳) בחרו שלא לשדר את ההצהרה בשידור חי".
עקיבא נוביק כתב גם הוא: "בנט לא מפסיק להבטיח שהוא יתנהל אחרת לגמרי מנתניהו. בינתיים, בהיבט של התחמקות מראיונות בעברית ומשאלות של עיתונאים, הוא די הולך בדרכיו".
לעומתם, ערוצים 12 ו-13 שידרו את ההצהרה. פרשן התקשורת דוד ורטהיים הגיב על כך: "בנט עשה הצהרה ולא מסיבת עיתונאים. רבים שואלים אותי: למה אתה לא אומר כלום על זה שאותו (12 ו-13) משדרים בלי שאלות עיתונאים? תגובתי: לשדר כמה שיותר."
"אנחנו במלחמה על המקום הזה, וזה לא זמן לטהרנות. כל האיזונים האלו מתאימים בזמנים נורמליים, לא על סף דיקטטורה. כשישדרו אותו עשרות ערבים בשלוש שנות קורונה ועוד שנתיים מלחמה, מבטיח לצייץ".
יובל
שאלות עיתונאים על מה? נכון לרגע זה הוא עדיין אזרח פרטי שרק הביע עמדה על פרשה חמורה שפורסמה על ידי ערוצי חדשות. שאלות עיתונאים עושים כשמדובר על ראש ממשלה או שר...
שאלות עיתונאים על מה? נכון לרגע זה הוא עדיין אזרח פרטי שרק הביע עמדה על פרשה חמורה שפורסמה על ידי ערוצי חדשות. שאלות עיתונאים עושים כשמדובר על ראש ממשלה או שר שמצהיר על משהו חדשני ומהפכני כמו רפורמה או הסכם מדיני, לא סתם על הבעת עמדה...המשך 21:49 23.12.2025
יבגני
בנט ליברמן עבאס אחים המוסלמים חמאס21:52 23.12.2025
דני שינהב
איש עלוב ונוכל הנתפול המתפלפל... הוליך אותנו בכחש...00:08 24.12.2025
יובל
