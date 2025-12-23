למרות פרשת קאטרגייט וההתכתבויות הבעייתיות של יועצי נתניהו – גוש הימין מתייצב על 55 מנדטים. האופוזיציה גם היא משיגה 55 מנדטים

למרות הגילויים החדשים בפרשת יועצי נתניהו, סקר חדשות 13 מציג הערב (שלישי) התאוששות קלה של גוש הימין. הליכוד עם 25 מנדטים, אחריה בנט עם 22 מנדטים. איתמר בן גביר משיג 10 מנדטים, גם ליברמן עם 10 מנדטים. יש עתיד וש"ס, כל אחת מהן עם 9 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 8 מנדטים ויהדות התורה עם 7 מנדטים בלבד.

חד"ש תעל מקבתל 6 מנדטים, כמו כן ישר בראשות איזנקוט מקבלת גם היא 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית כל אחת מהן עם 4 מנדטים.

לא עוברות את אחוז החסימה: כחול לבן של בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל.

מפת הגושים נראית כך: 55 מנדטים לקואליציה, ו-55 מנדטים לאופוזיציה, והמפלגות הערביות משיגות 10 מנדטים.