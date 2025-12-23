למרות הגילויים החדשים בפרשת יועצי נתניהו, סקר חדשות 13 מציג הערב (שלישי) התאוששות קלה של גוש הימין. הליכוד עם 25 מנדטים, אחריה בנט עם 22 מנדטים. איתמר בן גביר משיג 10 מנדטים, גם ליברמן עם 10 מנדטים. יש עתיד וש"ס, כל אחת מהן עם 9 מנדטים, הדמוקרטים של יאיר גולן עם 8 מנדטים ויהדות התורה עם 7 מנדטים בלבד.
חד"ש תעל מקבתל 6 מנדטים, כמו כן ישר בראשות איזנקוט מקבלת גם היא 6 מנדטים. רע"מ והציונות הדתית כל אחת מהן עם 4 מנדטים.
לא עוברות את אחוז החסימה: כחול לבן של בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל.
מפת הגושים נראית כך: 55 מנדטים לקואליציה, ו-55 מנדטים לאופוזיציה, והמפלגות הערביות משיגות 10 מנדטים.
ZB
כל סקר שיורד מ-19 מנדטים לחרדים אינו מדויק עקב הריבוי הכפול באוכלוסיה היהודית משאר המגזרים והירידה המרובה לחול בשמאל21:51 23.12.2025
שירי מנתניה
נשמע שמחנה המשרתים לא מצליח להשיג מספיק מנדטים להרכבת קואליציה. השאלה היא האם הליכוד תסכים לעזוב את מחנה ההשתמטות וההפליה בין דם לדם ותצטרף לברית המשרתים?!22:37 23.12.2025
זולו
אוי למי שיסכים להיעזר במפלגות הערביות שמטרתם תמיד הייתה ונשארה להשמיד אותנו וניסו זאת בשיטות שונות. אסור בשום פנים ליפול בפח שהם כאילו ישראלים. זה לא היה מעולם ולא יהיה...
אוי למי שיסכים להיעזר במפלגות הערביות שמטרתם תמיד הייתה ונשארה להשמיד אותנו וניסו זאת בשיטות שונות. אסור בשום פנים ליפול בפח שהם כאילו ישראלים. זה לא היה מעולם ולא יהיה לעולם. "זכור את אשר עשה לך עמלק.....!!! לא תשכח".המשך 22:58 23.12.2025
ז'בוטינסקי היה לגמרי בסדר עם ר"מ ערבי
לא ברור למה ליורשיו יש בעיה עם זה.23:33 23.12.2025
שירי מנתניה
ZB
