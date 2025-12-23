המתיחות מול איראן. בכיכר פלסטין שבטהרן נתלו שלטים מאיימים המדמים מתקפת טילים ובהם הכיתוב בעברית: "נהפוך לכם את הלילה ליום".
אמש פורסם כי למרות החששות הכבדים בישראל, בממשל האמריקני מעריכים כי הרגע שבו איראן תהפוך שוב לאיום בליסטי עוד רחוק.
על פי הדיווח של עמיחי שטיין בערוץ i24NEWS, ההערכה בארה"ב בשלב זה היא שלאיראנים אין אינטרס לפתוח במערכה. עם זאת, יש הבנה בממשל טראמפ ללחץ הישראלי ממתקפת פתע נוספת, בין היתר בגלל ההפתעה של מתקפת השבעה באוקטובר.
בממשל האמריקאי מיישרים קו עם ישראל בנוגע לחששות בירושלים, אך קיימת מחלוקת בין הצדדים בנוגע לעיתוי.
אמש נשאל ראש הממשלה בנימין נתניהו נשאל הערב אם יש ממה לחשוש מאיראן.
נתניהו השיב: "אנחנו יודעים שאיראן מקיימת תרגילים בעת האחרונה, אנחנו עוקבים אחר זה ועושים את ההיערכות הנדרשת".
"אני רוצה להעביר מסר ברור לאיראן, כל פעולה נגד ישראל תיענה בתגובה חריפה מאוד", הבהיר נתניהו.
ישראלית
צריך להתייחס בחומרה ,אלה מבינים רק בכוח וצריך להגיב בחומרה שהשתן לא יעלה לנתניהו לראש21:03 23.12.2025
בני י
ואנו נהפוך לכם את היום ללילה שחור משחור21:36 23.12.2025
