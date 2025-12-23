עוז זהבי מחקה את ששון שאולוב במהלך צילומים לפרסומת של HOT. הסרטון הופץ ברשת וזכה לתגובות בזכות הזיהוי והחיקוי המדויק

במהלך צילומים לפרסומת של HOT, תועד השחקן עוז זהבי כשהוא מחקה את הזמר ששון שאולוב. הסרטון צולם מאחורי הקלעים והופץ בהמשך ברשתות החברתיות.

הצגת פוסט זה באינסטגרם ‏‎פוסט משותף על ידי ‏‎HOT‎‏ (@‏‎hot_il‎‏)‎‏

"תשמח ותאמין בעצמך"

בחיקוי, זהבי עושה ברכה בסגנון שמזוהה עם שאולוב. הוא מדבר על אמונה בקב"ה, על שמחה ביום-יום ועל החשיבות של להאמין בעצמך גם כשעולים ספקות.

האנרגיות של ששון

ששון שאולוב ידוע באנרגיות שהוא מביא לבמה ובמסרים שהוא משתף עם הקהל, שעוסקים באמונה, שמחה ואהבת ה'. החיקוי מתכתב עם סגנון הדיבור הזה, בלי להפוך לקטע קומי מובהק.

"זה בול ששון!"

הסרטון הופץ ברשתות החברתיות וזכה לתגובות, בעיקר בזכות הזיהוי המהיר עם הסגנון של שאולוב, הרגע הלא רשמי שצולם מאחורי הקלעים – וגם יכולת החיקוי המדויקת של עוז זהבי.