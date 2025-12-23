שעות אחרי שאזרחית ישראלית חולצה מהכפר נעלין שליד רמאללה, כוחות צה"ל איתרו וחילצו שני ישראלים נוספים שנכנסו בטעות עם רכבם לכפר הפלסטיני חוסאן

תקרית נוספת: כוחות צה"ל הוקפצו הערב (שלישי) לכפר חוסאן שבחטיבת עציון, זאת בעקבות דיווח שהתקבל על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג עם רכבם לכפר הפלסטיני. לאחר סריקות של כוחות צה״ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחים וחילצו אותם בבטחה מחוץ לכפר.

עוד באותו נושא נמנע אסון: ישראלית חולצה מכפר פלסטיני

מדובר באירוע השני שהתרחש הערב בו ישראלים נזקקו לחילוץ מכפר פלסטיני. מספר שעות לפני התקרית בכפר חוסאן דווח על אירוע נוסף שהתרחש בכפר נעלין שליד רמאללה, כאשר אישה ישראלית נכנסה מיוזמתה לביקור בכפר והתקשרה לכוחות הביטחון כדי לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. בהמשך נותק עימה הקשר לכמה דקות.

בעקבות הדיווח כוח צה"ל נכנס למקום, איתר אותה והוציא אותה החוצה. מדובר בשטח B, וכתוצאה צה"ל לא היה צריך להסתמך על תיאום עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי לחלץ אותה.