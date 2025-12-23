תקרית נוספת: כוחות צה"ל הוקפצו הערב (שלישי) לכפר חוסאן שבחטיבת עציון, זאת בעקבות דיווח שהתקבל על שני אזרחים ישראלים שנכנסו בשוגג עם רכבם לכפר הפלסטיני. לאחר סריקות של כוחות צה״ל במרחב, הכוחות איתרו את האזרחים וחילצו אותם בבטחה מחוץ לכפר.
מדובר באירוע השני שהתרחש הערב בו ישראלים נזקקו לחילוץ מכפר פלסטיני. מספר שעות לפני התקרית בכפר חוסאן דווח על אירוע נוסף שהתרחש בכפר נעלין שליד רמאללה, כאשר אישה ישראלית נכנסה מיוזמתה לביקור בכפר והתקשרה לכוחות הביטחון כדי לעדכן על כך שהיא מצויה בסכנה. בהמשך נותק עימה הקשר לכמה דקות.
בעקבות הדיווח כוח צה"ל נכנס למקום, איתר אותה והוציא אותה החוצה. מדובר בשטח B, וכתוצאה צה"ל לא היה צריך להסתמך על תיאום עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית כדי לחלץ אותה.
מה דעתך בנושא?
1 תגובות
0 דיונים
יקרת נחלה
איזו טיפשות! כמה אפשר להיות חסרי אחריות. מי שנכנס בידיעה גמורה לתוך שטח B ולא משנה מאיזו סיבה , צריך לחטוף קנס של מיליון שקלים לפחות , ואם אין לו, אז שימכור את...
איזו טיפשות! כמה אפשר להיות חסרי אחריות. מי שנכנס בידיעה גמורה לתוך שטח B ולא משנה מאיזו סיבה , צריך לחטוף קנס של מיליון שקלים לפחות , ואם אין לו, אז שימכור את הכיליה ושיעקלו לו את כל הרכוש כולל את המברשת שיניים והסבוןהמשך 00:08 24.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר