לאחר שהאשים את לשכת נתניהו בבגידה החמורה בתולדות המדינה צייץ אוריך המעורב בפרשה את תמונתו של בנט יחד עם מנסור עבאס בעת הקמת ממשלת השינוי וכתב: "הבגידה הגדולה בתולדות המדינה"

יועצו לשעבר של ראש הממשלה, יונתן אוריך, המעורב גם הוא בפרשת קטארגייט הגיב הערב לנאומו של נפתלי בנט שהאשים את לשכת נתניהו בבגידה הכי גדולה בתולדות המדינה.

בציוץ שהעלה לרשת X צירף את התמונה המפורסמת בה נראים בנט לפיד ומנסור עבאס בעת חתימה על ההסכם הקואליציוני שהוביל להקמת ממשלת השינוי וכתב: "הבגידה הכי גדולה בתולדות המדינה".

בנאומו הערב אמר בנט: "המילים הבאות שאגיד הן כואבות לי מאד כיהודי וכישראלי, אבל אני עומד מאחורי כל אחת מהן. בימים אלה עם ישראל נחשף לפרשייה בטחונית חמורה ביותר:

מתוך קודש הקודשים של בטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, היועצים הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר, תמורת כסף מקטאר, וכל זה – בשעת מלחמה נגד חמאס, ארגון החסות של קטאר."

התפתחות דרמטית בפרשת יועצי נתניהו

"זוהי הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מכיון שזה לא מגיע מאנשים זוטרים כמו המרגלים אודי אדיב או מרדכי וענונו, אלא מהאנשים הבכירים והחזקים ביותר בישראל."

"אני פונה מכאן לשב"כ ולמשטרת ישראל: חובתכם הלאומית היא למצות את החקירה עד תום. עם ישראל כולו מצפה לזה, ומעניק לכם גיבוי מלא. אל תיר-או ואל ת-חתו! רק תשובות מלאות וברורות ישיבו את האמון לעם."