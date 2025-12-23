יועצו לשעבר של ראש הממשלה, יונתן אוריך, המעורב גם הוא בפרשת קטארגייט הגיב הערב לנאומו של נפתלי בנט שהאשים את לשכת נתניהו בבגידה הכי גדולה בתולדות המדינה.
בציוץ שהעלה לרשת X צירף את התמונה המפורסמת בה נראים בנט לפיד ומנסור עבאס בעת חתימה על ההסכם הקואליציוני שהוביל להקמת ממשלת השינוי וכתב: "הבגידה הכי גדולה בתולדות המדינה".
בנאומו הערב אמר בנט: "המילים הבאות שאגיד הן כואבות לי מאד כיהודי וכישראלי, אבל אני עומד מאחורי כל אחת מהן. בימים אלה עם ישראל נחשף לפרשייה בטחונית חמורה ביותר:
מתוך קודש הקודשים של בטחון ישראל, לשכת ראש הממשלה, היועצים הקרובים ביותר של נתניהו פעלו עבור מדינת האויב קטאר, תמורת כסף מקטאר, וכל זה – בשעת מלחמה נגד חמאס, ארגון החסות של קטאר."
"זוהי הבגידה החמורה ביותר בתולדות מדינת ישראל, מכיון שזה לא מגיע מאנשים זוטרים כמו המרגלים אודי אדיב או מרדכי וענונו, אלא מהאנשים הבכירים והחזקים ביותר בישראל."
"אני פונה מכאן לשב"כ ולמשטרת ישראל: חובתכם הלאומית היא למצות את החקירה עד תום. עם ישראל כולו מצפה לזה, ומעניק לכם גיבוי מלא. אל תיר-או ואל ת-חתו! רק תשובות מלאות וברורות ישיבו את האמון לעם."
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
בצלאל שמוקטריק
אוריך הזבל, זקן כמו לאירנים יש לו, בוגד20:47 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הארי
חובה לשים את התמונה הזו יחד עם התמונה של ההבטחה והחתימה שלו שלא יעשה את זה ... מול פני האומה בטלוויזיה20:43 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
הסוכן הקטארי מסביר לנו מהי בגידה.22:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
בצלאל שמוקטריק
אוריך הזבל, זקן כמו לאירנים יש לו, בוגד20:47 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
הארי
חובה לשים את התמונה הזו יחד עם התמונה של ההבטחה והחתימה שלו שלא יעשה את זה ... מול פני האומה בטלוויזיה20:43 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר