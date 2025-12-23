ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, המשיך היום (שלישי) להאשים את ראש הממשלה נתניהו ואת יועצו בעניין פרשת קאטרגייט וקרא לשב"כ לחקור את כל הנוגעים בה.
מיד לאחר מכן, ממפלגת הליכוד נמסרה תגובה לדבריו של בנט: "שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך. מתחילת המלחמה לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה תקפו את קטאר וקטאר תקפה אינספור פעמים את ראש ממשלה.
ראש הממשלה אף ספג ביקורת קשה מצד התקשורת הישראלית ובכירים במערכת הביטחון על תקיפת קטאר בטענה שזה מסכן את עסקת החטופים".
עוד האשים נתניהו: "מוטב שבנט שבחר להשתמש במילה "בגידה" שיסתכל על עצמו. בנט בגד בבוחריו כשהקים ממשלה עם האחים המוסלמים שבנט עצמו הגדיר כתנועת אחות של חמאס. בנט יבגוד שוב, בדיוק כפי שאמרו שותפיו – יאיר גולן וגדי אייזנקוט. הוא ינסה שוב להקים ממשלת שמאל קיצונית הנסמכת על האחים המוסלמים.
בנט הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע ל-07.10. מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם. אף שבנט יודע שבית המשפט כבר קבע שקטארגייט היא "קטארפייק" ואין שום עבירה, הוא ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מהחומרים החמורים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו ומוסתרים מעיני הציבור".
8 תגובות
1 דיונים
ששון
בנט ילך הפעם גם עם עודה וטיבי אין לו קו אדם20:21 23.12.2025
ביביסטים פושעים
ביביסטים אלוהים שלכם חמסניק לתלות את כולכם20:24 23.12.2025
א"פ
בתגובה ל: ביביסטים פושעים
לנו לפחות יש אלוהים לכם מה יש? אין כלום20:41 23.12.2025
יש לכם אלוהים בשר ודם
נתניהו. זה בטוח איזשהו חטא נוראי בתורה. אוי, הדיבר הראשון.21:44 23.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: א"פ
אלוהי קטאר22:33 23.12.2025
גילה
דעתי שנתניהו חייב לעןף. גלי זה כלום לא ישתפר.20:23 23.12.2025
שירי מנתניה
אין גבול לעליבות שקטאריהו מסוגל לרדת, פשוט אין!20:26 23.12.2025
אפרים
הייתי מצפה מ"עיתון" "דתי לאומי" לא לפרסם דברי שקר להשפלה אישית. מדוע שקר? כי רבני הציונות הדתית התירו לנתניהו להרכיב ממשלה עם הפלג הדרומי של האחים המוסלמים. כאשר סמוטריץ התנגד...
הייתי מצפה מ"עיתון" "דתי לאומי" לא לפרסם דברי שקר להשפלה אישית. מדוע שקר? כי רבני הציונות הדתית התירו לנתניהו להרכיב ממשלה עם הפלג הדרומי של האחים המוסלמים. כאשר סמוטריץ התנגד למהלך של הרבנים הדתיים לאומיים, בנט בדק, ואז הלך על המהלך שהם קבעו. פרסום מכתבו ברבים של הרב צבי טאו בעניין בשעתו, אומר את הכול.המשך 20:45 23.12.2025
אפרים
שירי מנתניה
אין גבול לעליבות שקטאריהו מסוגל לרדת, פשוט אין!20:26 23.12.2025
ביביסטים פושעים
ביביסטים אלוהים שלכם חמסניק לתלות את כולכם20:24 23.12.2025
א"פ
בתגובה ל: ביביסטים פושעים
לנו לפחות יש אלוהים לכם מה יש? אין כלום20:41 23.12.2025
יש לכם אלוהים בשר ודם
נתניהו. זה בטוח איזשהו חטא נוראי בתורה. אוי, הדיבר הראשון.21:44 23.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: א"פ
אלוהי קטאר22:33 23.12.2025
גילה
דעתי שנתניהו חייב לעןף. גלי זה כלום לא ישתפר.20:23 23.12.2025
ששון
בנט ילך הפעם גם עם עודה וטיבי אין לו קו אדם20:21 23.12.2025
