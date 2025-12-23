לאחר שראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, תקף את נתניהו ויועצו בעניין פרשת קאטרגייט וכינה אותם: "בוגדים", בליכוד תוקפים חזרה: "אתה זה שבגדת"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, המשיך היום (שלישי) להאשים את ראש הממשלה נתניהו ואת יועצו בעניין פרשת קאטרגייט וקרא לשב"כ לחקור את כל הנוגעים בה.

מיד לאחר מכן, ממפלגת הליכוד נמסרה תגובה לדבריו של בנט: "שרוליק איינהורן ואלי פלדשטיין מעולם לא היו חלק מלשכת ראש הממשלה. בכל החומרים שנחשפו אין ולו בדל של מעורבות לשכת ראש הממשלה או מי מטעמה, להיפך. מתחילת המלחמה לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה תקפו את קטאר וקטאר תקפה אינספור פעמים את ראש ממשלה.

ראש הממשלה אף ספג ביקורת קשה מצד התקשורת הישראלית ובכירים במערכת הביטחון על תקיפת קטאר בטענה שזה מסכן את עסקת החטופים".

עוד באותו נושא נתניהו מתפוצץ: "כל המשפט הזה תפור, סחטתם עדים!"

עוד האשים נתניהו: "מוטב שבנט שבחר להשתמש במילה "בגידה" שיסתכל על עצמו. בנט בגד בבוחריו כשהקים ממשלה עם האחים המוסלמים שבנט עצמו הגדיר כתנועת אחות של חמאס. בנט יבגוד שוב, בדיוק כפי שאמרו שותפיו – יאיר גולן וגדי אייזנקוט. הוא ינסה שוב להקים ממשלת שמאל קיצונית הנסמכת על האחים המוסלמים.

בנט הכניס אלפי פועלים עזתים לישראל שהכינו את הקרקע ל-07.10. מפלטו של הארכי נוכל בנט היא המצאת עלילות דם. אף שבנט יודע שבית המשפט כבר קבע שקטארגייט היא "קטארפייק" ואין שום עבירה, הוא ממחזר שקרים כדי להסיט את הדיון מהחומרים החמורים שנחשפו בפריצה לטלפון שלו ומוסתרים מעיני הציבור".