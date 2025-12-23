מהילד ששר בבית הכנסת ועד זמר השנה: לרגל יום הולדת 41 של דודו אהרון – 10 עובדות על הקריירה, הלהיטים, המשברים והדרך לפסגה

הוא כתב לעצמו, כתב לאחרים, מילא קיסריה, זכה בתוארי "שיר השנה" ו"זמר השנה", וגם ידע לא מעט רגעי משבר. לכבוד יום הולדת 41 של דודו אהרון, חזרנו ל-10 עובדות שמספרות את סיפור הדרך שלו: מהפריפריה אל מרכז הבמה.

1. הכול התחיל בבית הכנסת

עוד כילד בקריית עקרון, אהרון מצא את הקול שלו בבית הכנסת "הדר יוסף". כמו רבים בעדה התימנית, הוא למד טעמי מקרא אצל מורי – חוויה שעיצבה את השירה והדיוק הווקאלי שמלווים אותו עד היום.

2. אייל גולן זיהה את הכישרון מוקדם

אחד הסרטונים הוויראליים הראשונים שלו היה בכלל מקלטת בר-מצווה: אייל גולן מעלה את הילד דודו לשיר, מתפעל – וכולם כבר הבינו שיש כאן משהו אחר.

3. לפני האלבומים – המועדון בצומת

הרבה לפני קיסריה, הוא היה "זמר הבית" של מועדון אדום 6 בצומת כנות. שם נבנתה הבמה הראשונה, הקהל הראשון, וגם החיבור למנהל אייל מלכא, שליווה אותו בשנות הפריצה.

4. המקום השני שעשה את ההבדל

אהרון הגיע למקום השני בתוכנית "המלך הבא" בערוץ בריזה של yes, בעונה שבה השתתפה גם נינט טייב. הוא לא ניצח, אבל החשיפה עשתה את שלה.

5. אלבום ראשון שחולק בחינם

האלבום "אהבה ראשונה" (2007) הופץ בצורה לא שגרתית: חינם בצמתים ולחיילים ליד בסיסי צה"ל. המהלך הפך את דודו לשם מוכר במהירות – והרבה לפני עידן הסטרימינג.

6. "הכול זה מלמעלה" – רגע השבר והקפיצה

האלבום השני (2009) סימן את הפריצה הגדולה עם שירים כמו "נוצה ברוח" ו"לא דומה". דודו הגיע לזהב – ומצא את עצמו על במות הענק של היכל התרבות.

7. שנת 2010: שיר השנה, זמר השנה

"תגידו לה", "מילים פשוטות", "כסף ואלכוהול" – רצף להיטים חסר תקדים. ב-2010 זכה בתואר זמר השנה, ו"תגידו לה" נבחר לשיר השנה במצעדים הגדולים.

8. לא רק זמר, גם כותב לאחרים

אהרון חתום על להיטים של קובי פרץ, ליאור נרקיס, רגב הוד ואחרים, וגם על "תחזרי כבר הביתה" של אייל גולן. הוא לא רק מבצע, אלא יוצר מרכזי בז'אנר.

9. הריאליטי והביקורת

השתתפותו ב"הרווק" עוררה ביקורת ציבורית, אבל גם חשפה צד אחר שלו. בהמשך חזר כשופט, אורח וריאליטי סטאר, בלי לוותר על הקריירה המוזיקלית.

10. משפחה, בגרות ודרך משלו

מאז נישואיו לנטלי והקמת משפחה, המוזיקה של דודו הפכה אישית ומאופקת יותר. אלבומים מאוחרים ושירים מהשנים האחרונות מראים יוצר שמביט אחורה – אבל ממשיך קדימה, בקצב שלו.