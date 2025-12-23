אחרי 30 שנות שירות בארגון, ראש השב"כ דוד זיני קיבל את בקשתו של סגנו ש' לסיים את תפקידו בתקופה הקרובה. בשב"כ אמרו כי זיני "הביע את הערכתו הגדולה לש׳ על שירותו המשמעותי, במגוון תפקידים בשטח ובמטה"

פרישה נוספת במערכת הביטחון: ראש השב"כ דוד זיני הודיע הערב (שלישי) כי קיבל את בקשתו של סגנו ש׳ לסיים את תפקידו בתקופה הקרובה, זאת לאחר 30 שנות שירות בארגון. בעקבות פרישתו, זיני יידקש להחליט על מינוי סגן חדש – אשר יהיה אחראי בין היתר על הפעלת הכוח של הארגון.

לפי הודעת השב"כ, "עם כניסתו של ראש השירות לתפקיד, סיכמו השניים כי ש׳ יחזור לשמש כסגנו עד אשר השירות יתייצב וש׳ יראה לנכון. ראש השב״כ הביע את הערכתו הגדולה לש׳ על שירותו המשמעותי, במגוון תפקידים בשטח ובמטה ועל נכונותו לשמש כסגנו".

ש' בן ה-53 החל את דרכו בשב"כ בשנת 1995 כרכז מודיעין במגזר הערבי במרחב ירושלים יהודה ושומרון. בהמשך הוא ביצע שורה של תפקידי שטח, ניהול ופיקוד, ביניהם רכז נפת ירושלים ופיקוד על הכשרת רכזי השטח בשב״כ. בשנה שעברה הוא היה ממלא מקום ראש השב"כ אחרי פרישתו של רונן בר, ועד לכניסתו של זיני לתפקיד לפני חודשיים וחצי – ואז הוא עבר לשמש כסגנו.

בחודשים שקדמו למינויו של זיני דווח על עימותים בין השניים, כשבין היתר ש' היה מי שדיווח לבג"ץ על הפגישות של זיני עם איש השב"כ העצור בפרשת ההדלפה. בנוסף, הסגן הפורש היה מי שהתנגד בתוקף לתקיפה הישראלית בקטאר, בניגוד לעמדת שאר בכירי הארגון.