הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, חושף כעת (שלישי) גילויים חדשים בהתכתבות שבין עומר אסנהיים לאלי פלדשטיין, וטוען כי "הוא היה שותף מלא להדלפה של ווינט, וכי הוא יודע שהמסמך הודלף לבילד, בגלל שסה נפסל על ידי הצנזורה בארץ".
בנוסף, גרינצייג חושף כעת את ידיעת הזהב, בה פלדשטיין מעביר הודעה קטארית שם הוא מקבל פידבק חיובי, וכותב: "בינגו", "הם בהלם". יהונתן אוריך משיב לו: "מחרבנים קוביות". על פרסום נוסף של קטאר בארץ, אוריך כותב לו: "אלוף".
״מחרבנים קוביות״: ראיית הזהב למודעות של יועץ רה״מ יונתן אוריך לקשרי פלדשטיין ואיינהורן עם הלוביסט של קטאר ג׳יי פוטליק לקידום המסרים הקטאריים | החשיפה של אבישי גרינצייג @avishaigrinzaig pic.twitter.com/d1InlkravM
— i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 23, 2025
מה דעתך בנושא?
4 תגובות
0 דיונים
אלדד
מהיום הראשון אני טוען שנתניהו לא רק ידע על המסמך ועל ההדלפה לבילד, אולי אפילו הורה עליה כדי שיוכל אחר כך להגיד "אפילו הבילד אומרים". אבל בינתיים מקורבו אוריך מוכן...
מהיום הראשון אני טוען שנתניהו לא רק ידע על המסמך ועל ההדלפה לבילד, אולי אפילו הורה עליה כדי שיוכל אחר כך להגיד "אפילו הבילד אומרים". אבל בינתיים מקורבו אוריך מוכן לשכב על הגדר בשבילו- עד שיתברר לו שאם האמת תתגלה נתניהו גם אותו יפקיר.המשך 20:19 23.12.2025
שירי מנתניה
איזה משמח לראות את ערוץ i24 לא עובד עבור קטאריהו ומגלה יושרה עיתונאית, מקצועיות ושליחות. יש עתיד למדינה!20:36 23.12.2025
עדנה בן שבת
פרשת הבגידה!! פרשת הבגידה!! פרשת הבגידה!! פרשת הבגידה!! פרשת הבגידה!! אין שום שם אחר לזה. בוגדים בלשכת נתניהו, והוא ידע על זה.21:29 23.12.2025
שם מלא
אין סיכוי לקיום המדינה לאורך זמן22:42 23.12.2025
עדנה בן שבת
שירי מנתניה
אלדד
