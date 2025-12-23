הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, חושף כעת (שלישי) גילויים חדשים בהתכתבות שבין עומר אסנהיים לאלי פלדשטיין, וטוען כי "הוא היה שותף מלא להדלפה של ווינט, וכי הוא יודע שהמסמך הודלף לבילד, בגלל שסה נפסל על ידי הצנזורה בארץ".

בנוסף, גרינצייג חושף כעת את ידיעת הזהב, בה פלדשטיין מעביר הודעה קטארית שם הוא מקבל פידבק חיובי, וכותב: "בינגו", "הם בהלם". יהונתן אוריך משיב לו: "מחרבנים קוביות". על פרסום נוסף של קטאר בארץ, אוריך כותב לו: "אלוף".