גילויים חדשים בסערה סביב פרשת יועצי נתניהו. בהתכתבות חדשה שחושף אבישי גרינצייג, אוריך מגיב לפלדשטיין על פרסום חיובי לקטאר בישראל את המילה: "אלוף"

הכתב המשפטי של i24 אבישי גרינצייג, חושף כעת (שלישי) גילויים חדשים בהתכתבות שבין עומר אסנהיים לאלי פלדשטיין, וטוען כי "הוא היה שותף מלא להדלפה של ווינט, וכי הוא יודע שהמסמך הודלף לבילד, בגלל שסה נפסל על ידי הצנזורה בארץ".

בנוסף, גרינצייג חושף כעת את ידיעת הזהב, בה פלדשטיין מעביר הודעה קטארית שם הוא מקבל פידבק חיובי, וכותב: "בינגו", "הם בהלם". יהונתן אוריך משיב לו: "מחרבנים קוביות". על פרסום נוסף של קטאר בארץ, אוריך כותב לו: "אלוף".

״מחרבנים קוביות״: ראיית הזהב למודעות של יועץ רה״מ יונתן אוריך לקשרי פלדשטיין ואיינהורן עם הלוביסט של קטאר ג׳יי פוטליק לקידום המסרים הקטאריים | החשיפה של אבישי גרינצייג @avishaigrinzaig pic.twitter.com/d1InlkravM — i24NEWS (@i24NEWS_HE) December 23, 2025