מזג האוויר הסוער מכה בשעה זו באזור השרון. על פי הודעה רשמית של השירות המטאורולוגי, גשמים חזקים מאוד החלו לרדת משעות הצהריים המוקדמות, כאשר המוקד המרכזי הוא אזור נתניה. בעיר נמדדו למעלה מ-20 מילימטרים של גשם שירדו בתוך דקות בודדות בלבד.
בחלקה הדרומי והמערבי של נתניה המצב קיצוני אף יותר, שם נמדדו כ-40 מילימטרים של גשם בתוך שעה אחת. עוצמת המשקעים הכבדה הובילה לדיווחים על הצפות במוקדים שונים בעיר.
נתוני השירות המטאורולוגי מלמדים כי גם היישובים הסמוכים נהנים ממערכת גשם משמעותית: באבן יהודה נמדדה כמות דומה של כ-40 מילימטרים בשעה אחת, ובמושב קדימה נמדדו 33 מילימטרים. בשלב זה הגשמים ממשיכים לרדת ומתפשטים לאזורים נוספים לאורך מישור החוף המרכזי והצפוני.
למרות המערכת הנוכחית, בשירות המטאורולוגי מעדכנים כי מחר צפויה הפוגה והגשמים ייפסקו. עם זאת, חובבי החורף יכולים להתעודד שכן על פי התחזית, המערכת החורפית צפויה לחזור אלינו לקראת סוף השבוע.
