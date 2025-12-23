סדרת הדוקו החדשה של yes מלווה את אביתר בנאי במשך 11 שנים וחושפת מסע אינטימי של מוזיקה, אמונה, משפחה ואובדן. החל מ-8.1.2026

ב-8 בינואר 2026 תעלה ב-yes דוקו הסדרה "סיכוי להינצל: מסע אל האור והחושך של אביתר בנאי". במשך 11 שנים תיעדה המצלמה חיים שלמים: הצלחה מסחררת, אמונה, ספק, משפחה ואובדן. זו לא ביוגרפיה רגילה של כוכב, אלא מסע חשוף אל נפשו של אמן שלא מפסיק לשאול מי הוא.

צפו בפרומו לסדרת הדוקו על אביתר בנאי

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . (באדיבות yes)

אמן שהוא קונצנזוס

אביתר בנאי כותב על עצמו – וציבור עצום של ישראלים מוצא שם את עצמו. שיריו הפכו להמנונים, לעיתים גם לתפילות. מוזיקה שמציעה נחמה, משמעות ושפה לרגשות שלא תמיד יודעים לנסח.

11 שנים מול המצלמה

את המסע הזה מלווה הבמאי דורון צברי, שתיעד את בנאי במשך 11 שנה. זהו תיעוד נדיר בהיקפו – לא ראיונות בדיעבד, אלא חיים בזמן אמת: בבית, במשפחה, בהופעות וברגעי משבר.

בין ירושלים לבמה

בנאי חי זהות כפולה: מצד אחד – אב לחמישה, תושב ירושלים, אדם דתי הלומד בישיבה ושואף לרבנות. מצד שני – כוכב רוק שממלא אולמות, רוקסטאר עם כיפה וגיטרה. הסדרה לא מנסה ליישב את הסתירה הזו, אלא שוהה בתוכה.

הצלחה, מחיר ושבר

הפריצה המטאורית בגיל 24 הביאה איתה תהילה גדולה, וגם חרדה ואיבוד עצמי. הסדרה חוזרת לרגעי ההצלחה לא מתוך נוסטלגיה, אלא כהבנה שמדובר בנקודת שבר שממשיכה ללוות אותו.

משפחה, אובדן וזיכרון

המצלמה נוכחת גם ברגעים הכואבים ביותר: עם רעייתו וילדיו, במפגשים משפחתיים, ובאובדן – מות אחיו מאיר, מות הוריו. אלו רגעים שבהם המוזיקה שותקת, והאדם נשאר לבדו.

אמונה בלי תשובות

הפרק האחרון מחזיר אל האמונה – לא כפתרון, אלא כמאבק מתמשך. בין אור לחושך, בין אהבת האל לאהבת הקהל, בנאי מוצג כאדם שמאמין – אבל גם מטיל ספק, שואל, ונשאר פתוח.

לא רק סיפור אישי

בישראל הקרועה של השנים האחרונות, היכולת לנוע בין זהויות ועולמות מעניקה לסיפור הזה משמעות רחבה יותר. "סיכוי להינצל" אינה מנסה להסביר את אביתר בנאי – אלא לאפשר מפגש כן עם אדם, אמן ותקופה.

"סיכוי להינצל: מסע אל האור והחושך של אביתר בנאי" – ימי חמישי, החל מ-8.1.2026 | yes דוקו.