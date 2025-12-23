22:24

בהלה בנתב"ג: רכב פרץ את מחסום הבידוק, הנהג נמלט

21:49

בחזור מפגישות בטורקיה: מטוסו של רמטכ"ל לוב התרסק

21:20

הצהרת בנט: הבטיח פוליטיקה אחרת אבל הולך בדרכיו של נתניהו

21:19

"יש רק הקב"ה אחד בשמיים": כשעוז זהבי חיקה את ששון

21:12

סקר מנדטים: למרות פרשת קאטרגייט - גוש נתניהו מתחזק

21:01

סוריה חוזרת לכאוס: המשטר נערך ללחימה נגד הכורדים

20:55

באיראן מעלים הילוך: "נהפוך לכם את הלילה ליום"

20:39

אחרי 16 שנים: נבחר רב עיר להוד השרון

20:39

אוריך מגיב לבנט: "זו הבגידה הגדולה בתולדות המדינה"

20:34

יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על הזמר דודו אהרון

20:30

מקרה שני תוך שעות: 2 ישראלים חולצו מכפר פלסטיני

20:19

הליכוד בתגובה חריפה לבנט: "אתה זה שבגדת"

20:08

אביתר בנאי נחשף: 11 שנות תיעוד של מוזיקה, אמונה וחיים

20:04

התפתחות דרמטית בפרשת יועצי נתניהו

19:54

אחרי 30 שנה: סגן ראש השב"כ מסיים את תפקידו

19:53

השירות המטאורולוגי בהודעת עדכון

19:21

האנטישמיות מתגברת: חבר קונגרס בארה"ב מאשים את ישראל בסחיטה

19:12

באמצעות AI: החלל החטוף רן גואילי במסר לטראמפ

19:03

"נחזור בהקדם": חדשות 12 בהודעה חריגה לצופים

18:58

נמנע אסון: ישראלית חולצה מכפר פלסטיני

