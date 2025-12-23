מפלגת ישראל ביתנו, הגישה היום (שלישי) תלונה במשטרת ישראל, לאחר שנשלח איום ברשתות החברתיות נגד יו"ר התנועה אביגדור ליברמן.
בהודעת האיום נכתב: ״תשא בתוצאות.. אני הולך לשחוט אותך״ איומים אלו מצטרפים לשורה של איומים קודמים מהחודשים האחרונים, שבגינם הוגשו תלונות למשטרה. בין היתר נכתב: ״ליברמן כמו כל נאצי, צועק וצועק וצועק, ואז העם היהודי משמיד אותו״.
בנוסף, לאחרונה הוגשה תלונה נוספת בעקבות איום נוסף שנשלח לליברמן, ובו נכתב: ״מרגלים מרוסיה יוצאו להורג במוות, ליברמן הראשון״ עשרות איומים התקבלו נגד ח״כ ליברמן בתקופה האחרונה. חלקם נמצאים כעת בבדיקת משטרת ישראל.
אברהם בטיטו
את ליברמן החשוד צריך לשלוח חסרה למולדבה23:09 23.12.2025
