העיתונאי עמרי אסנהיים הגיש מכתב התראה לפני תביעה נגד אבישי גרינצייג, בגין פרסום ההודעות בינו לבין אלי פלדשטיין

העיתונאי עמרי אסנהיים שלח כעת (שלישי) מכתב התראה לפני תביעה לכתב המשפט של i24 אבישי גרינצייג.

גרינצייג התייחס לתביעה וכתב: "העיתונאי עמרי אסנהיים שלח לי מכתב התראה לפני תביעה. מכתב זה מוגש לעיון הציבור הקדוש בשקיפות מלאה. לטענתו, מסמך הבילד מעולם לא נפסל על ידי הצנזורה אלא רק התרגום שלה לעברית (?!).

במשך דקות ארוכות (מאוד), אסנהיים התחנן ופנה ללב שלי כדי שאפרסם בטוויטר נוסח מעודן בנוגע להתנהלותו. מכיוון שהטקסטים מזמן אמת שלו ושל פלדשטיין, ושלו ושל עורך טמקא, מדברים בעד עצמם – הסכמתי, כי ראיתי עד כמה הוא בלחץ, ואני לא חושב שיש חובה לסובב את הסכין סתם.

״מה אכפת לך, את ההישג כבר הבאת. אתה יודע מה עושה לי מכונת הרעל, והנה לוינסון קופץ ומי לא״. הסכמתי, ועכשיו הוא שולח לי מכתב התראה. ניפגש בבית המשפט. יהיה מעניין".

בכתה התביעה נטען: "ביום 23.12.2025 פרסמתם בערוץ i24news קטע במהדורת חדשות הצהריים ובו פורסמו התכתבויות וואטסאפ בין מרשי לבין מר אלי פלדשטיין, הנאשם בפרשת הדלפת המסמך לבילד. הפרסום, כלל דברי לשון הרע חמורים כלפי מרשי.

מסמך הבילד מעולם לא נפסל על ידי הצנזורה. הצנזורה, למיטב ידיעת מרשי, פסלה את תרגום המסמך ולא את המסמך עצמו. מרשי אף ציין במפורש בפני עורך YNET כי יש חובה להעביר את המסמך צנזורה לפני פרסומו. מדובר בדיבה חמורה כלפי מרשי, כאילו מרשי ביקש לעודד פרסומים בניגוד להוראות הדין, או לכל הפחות להטעות קולגה למקצוע".

גרינצייג הוסיף וטען: "לגופו של עניין – אסנהיים יודע שהמסמך הודלף על ידי ידידו לחו״ל כי היא נפסלה לפרסום על ידי הצנזורה, עקב רגישות מודיעינית. זה נכתב לו בפירוש על ידי פלדשטיין. אסנהיים עונה על כך ״מטורף״.

לאחר מכן, אסנהיים מסייע לו להלבין את המסמך לאחר שהודלף בחו״ל, ולפרסם אותו בישראל. זה הופך אותו לשותף במעשה. הדלפה בלתי חוקית בחו״ל, ואז הלבנה בישראל כי זה כבר פורסם בחו״ל.

על מנת לטשטש ולהסתיר את הציר מלשכת רה״מ וכדי לקדם את מטרת פלדשטיין, אסנהיים מסתיר את זהות ״המקור״ שלו, שמנסה לדחוף מסגורים פוליטיים לתוך הידיעה, תוך שYnet מאמינים שבצד השני נמצא איש מערכת הביטחון".