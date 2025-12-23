דו"ח מבקר המדינה חושף שורת גילויים מטרידה במיוחד, שעלול לגרום לטבח נוסף. מתניהו אנגלמן: "יש לתקן באופן מיידי את הליקויים"

דו"ח מבקר המדינה שפורסם היום (שלישי) חושף שורת ליקויים מטרידה שמאיימת על ביטחונם של תושבי ישראל, ועלולה לגרום לטבח נוסף בדומה ל-7 באוקטובר.

בין הממצאים החמורים: סיכון חיים ממשי של התצפיתניות שמושבן בסמוך לקו התפר, מעבר חופשי של פלשתינים אל שטח ישראל ללא כל בידוק, אי-מימוש החלטות ממשלה בעניין המעברים מלפני שני עשורים והיעדר תפיסת הפעלה וסנכרון בין הגופים הרלוונטיים.

בדו"ח נכתב כי יש לטפל בדחיפות בליקויים בכדי "למנוע מתקפה בסגנון 7 באוקטובר באזור ירושלים". מבקר המדינה מתריע שלאורך קילומטרים יכולים פלסטינים להיכנס לאזור הבירה ללא בקרה או בידוק. הממצאים המדאיגים: אין היערכות מספקת להתפרצות של המונים באזור לתוך ישראל. הבנייה לגובה בצד הפלסטיני מהווה סיכון לירי והשלכת בקבוקי תבערה.

ריבוי גופי הביטחון השונים במעברים פוגע בתפקוד. היעדר הסכמות בין משרד הביטחון לבין המשרד לביטחון לאומי מעכב את שדרוג המכשול. אנגלמן: "יש לתקן באופן מיידי את הליקויים"

"לאחר טבח שמחת תורה, הממשלה ומערכת הביטחון היו חייבות להפיק לקחים ולהיערך כראוי להגנה בכלל הזירות. הליקויים בדו"ח מטרידים וחייבים להדיר שינה מעיני ההנהגה המדינית והביטחונית", הוסיף.