אחרי שש שנים: בית הדין הארצי לעבודה הכריע נגד בית"ר ירושלים וקבע כי היא צריכה לשלם מעל למיליון שקלים לשישה שחקנים לשעבר

שש שנים של התכתשויות משפטיות הגיעו היום (חמישי) לסיומן, כשבית הדין הארצי לעבודה הכריע נגד בית"ר ירושלים וקבע כי היא צריכה לשלם מעל למיליון שקלע לשישה שחקנים שלעבר.

מה הסיפור ואיך הכול התחיל? בסכסוך רגיל על כספי פיטורים של שישה שחקני עבר של בית"ר ירושלים נגד המועדו. השחקנים הם תומר בן יוסף, אריאל הרוש, אוהד סיידוף, שי חדד, רועי זיקרי וברק משה. , השחקנים טענו כי המועדון ניסה לעקוף את חוקי העבודה הרגילים באמצעות חוזים מורכבים ודברים שנוהגים בכדורגל, וכי הם זכאים לכל הזכויות הסוציאליות המגיעות לכל עובד בישראל, ללא קשר לגובה שכרם.

הם טענו כי סעיפים בחוזה אינם חוקיים לדוגמה, אריאל הרוש טען כי הסעיף בחוזהו שקבע שפיצויי הפיטורים כלולים בשכר אינו תקף. טענתו הייתה שהאישור שניתן מהממונה על יחסי העבודה היה מותנה בכך שהמועדון יבצע עבורו הפרשות פנסיוניות מלאות – דבר שהמועדון לא עשה, ולכן האישור בטל,.

בית"ר ניסתה להילחם בכלים המוכרים של עולם הכדורגל. במועדון טענו כי מדובר בעובדים "חזקים" עם משכורות עתק, ושבכלל קיים נוהג בענף לפיו בסיום חוזה קצוב לא משלמים פיצויים. אלא שהשופטים לא התרשמו מהניסיון לצייר את הכדורגל כ"אקס-טריטוריה" משפטית. נקבע כי הזכות לפיצויים היא זכות קוגנטית – כזו שאי אפשר לוותר עליה, לא משנה כמה השחקן מרוויח או מה מקובל בחדר ההלבשה.

בין הטענות נגד בית"ר ירושלים: סעיפים לא חוקים בחוזה

אחד הרגעים המשמעותיים בפסק הדין נוגע לשיטת ה"נידוי" המקצועי. במקרים של אריאל הרוש ורועי זיקרי, המועדון טען שהם אלו שהתפטרו. בית הדין קבע אחרת לגמרי: הוא זיהה כי המועדון נקט בצעדי ענישה, בידוד מקצועי ומניעת אימונים כדי ללחוץ על השחקנים לעזוב. השופטים הגדירו זאת כ"הרעה מוחשית", וקבעו שדינם כדין מפוטרים הזכאים למלוא הפיצויים. לגבי הרוש, נחשף כי המועדון ניסה להשתמש באישור להכללת הפיצויים בשכר, אך כיוון שלא הפריש לו פנסיה כנדרש – האישור בטל והכסף ישולם רטרואקטיבית.

גם הניסיון של בית"ר לקצץ בפיצויים של שחקנים שצמחו במועדון בתקופת שירותם הצבאי נדחה. המועדון ביקש לחשב את הפיצויים לפי שכר המינימום שהרוויחו כחיילים, אך בית הדין קבע כי הפיצויים יחושבו לפי השכר האחרון והגבוה לכל תקופת ההעסקה. עליית השכר, הסבירו השופטים, היא התפתחות טבעית של קריירה, ולא סיבה לקפח את השחקן על שנותיו המוקדמות.

אפילו "כתב הוויתור" עליו חתם תומר בן יוסף נפסל, לאחר שהתברר כי נחתם תחת לחץ זמן וללא שקיפות. בית הדין גם דחה את טענת השיהוי של המועדון, וקבע כי שחקן שדורש את כספו שנים לאחר מכן עדיין זכאי לו, כולל הצמדה וריבית, פשוט כדי לשמור על ערך הכסף. זה מכה כואבת לבית"ר ירושלים, אבל אמירה משמעותית של בית המשפט נגד כל הקבוצות, שחוקי העבודה חלים במלואם בעולם הכדורגל.