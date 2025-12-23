דיווח בוושינגטון פוסט: ישראל עזרה לדרוזים להילחם במשטרו של א-שרע, וציידה אותם ברובים ושלל שנלקח מחמאס

לאחר שכבר דווח כי ישראל עזרה לדרוזים להילחם במשטרו של א-שרע, כעת (שלישי) פורסמו פרטים בוושינגטון פוסט, על כיצד בדיוק זה קרה.

לפי הדיווח, ישראל העבירה רובים וחימושים למועצה הצבאית של א-סווידא, מליציה דרוזית, תשעה ימים בלבד לאחר שבשאר אל-אסד נאלץ לברוח מסוריה. בתוך חבילות של סיוע הומניטרי לקהילה הדרוזית, התחבאו 500 רובים, חימושים ושכפ"צים, שהועברו לאותה מליציה. העברת החימושים הגיעה בתגובה לעלייתו של אחמד א-שרע לשלטון בסוריה. ישראל חשדה בא-שרע בגלל קשריו לאל-קעידה.

לפי גורמים ישראלים, החימושים הישראלים היו חלק ממאמץ לחזק את הקהילה הדרוזית. העברת החימושים הגיעה לשיאה בחודש אפריל, בעקבות עימותים בין כוחות דרוזים לאנשיו של שליט סוריה אחמד א-שרע. לצד זאת, גורמים דרוזים אמרו כי ישראל המשיכה להעביר סיוע צבאי-לא קטלני כגון שכפ"צים לכוחות הדרוזים. ישראל בנוסף מממנת כ-3,000 חמושים דרוזים, בסכומים של 100 עד 200 דולר לחודש. כך אומרים שני גורמים דרוזים רשמיים לפוסט.