שר הביטחון, ישראל כ"ץ, השתתף היום בטקס לבניית כ־1,200 יחידות דיור ביישוב בית אל, והתייחס בדבריו למדיניות הביטחונית והמדינית של הממשלה, וכן למהלכים עתידיים בזירות נוספות.
בדבריו אמר כ״ץ: "אנחנו בתקופת הריבונות המעשית. יש כאן הזדמנויות שלא היו המון זמן". לדבריו, הממשלה פועלת למימוש צעדים ארוכי טווח מתוך ראייה אסטרטגית רחבה.
בהתייחסו לרצועת עזה אמר שר הביטחון: "נקים גרעיני נח״ל בצפון רצועת עזה בבוא העת, בעיתוי המתאים". עוד הוסיף: "יש כאלה שמפגינים – אבל אנחנו שרים", אמירה שנגעה, לדבריו, לפער בין מחאה ציבורית לבין קבלת החלטות בדרג המדיני.
דימיטרי אוליאנובסקי
מה שיותר גרעיני נחל11:39 23.12.2025
סיפורי סבתא
יאללה פריימריז, כץ יא מעפן אתה נראה בדיחה. ברלד עושה אותך בול יא משקשק14:20 23.12.2025
