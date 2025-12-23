בטקס בבית אל נחתם הסכם לפינוי בסיס חטמ״ר בנימין, מהלך שיאפשר הקמת כ־1,200 יחידות דיור חדשות, הרחבת היישוב ופיתוח תשתיות תחבורה באזור

שר האוצר והשר במשרד הביטחון, בצלאל סמוטריץ', השתתף היום בטקס חתימת ההסכם לפינוי בסיס חטמ״ר בנימין, מהלך שיאפשר את הקמתן של כ־1,200 יחידות דיור חדשות ביישוב בית אל, לצד פיתוח תשתיות תחבורה והרחבת הצירים המובילים לאזור ליו"ש.

בדבריו בפתח הטקס התייחס סמוטריץ' לקשר האישי שלו למקום ואמר: "במרחק של כמה מאות מטרים מכאן, לפני כ־40 שנה, רץ ושיחק ילד בשם בצלאל". הוא ציין כי בשנים הראשונות של היישוב לא היו בו השכונות והיקפי הפיתוח הקיימים כיום, אך לדבריו עמדו בבסיסו אנשים חלוצים שפעלו מתוך תחושת שליחות.

בהתייחסו להסכם עצמו אמר: "היום אנחנו חותמים כאן על הסכם משמעותי מאוד, אבן דרך בפיתוח היישוב בית אל ובחיזוק ההתיישבות היהודית באזור כולו". לדבריו, פינוי הבסיס הצבאי "יאפשר בעזרת השם הקמה של כ־1,200 יחידות דיור חדשות", וכן "יאפשר לנו כמעט ולהכפילה את בית אל".

סמוטריץ' הדגיש כי ההסכם אינו מתמקד רק בבנייה למגורים, ואמר: "לא מדובר רק בבניית יחידות דיור. מדובר גם בתשתיות, בכבישים, בחיבור אמיתי של היישוב לעורקי התחבורה המרכזיים". הוא התייחס לעבודות המתבצעות בכביש 60 וציין כי הציר מוכפל עד לירושלים. בנוסף הודיע כי בחודשים הקרובים צפוי לצאת מכרז להכפלת הכביש המוביל לבית אל מצומת גבעת אסף, ככביש דו־נתיבי ודו־מסלולי, שלדבריו נועד לשפר את הביטחון, הבטיחות ואיכות החיים.

בדבריו התייחס השר למדיניות הממשלה ביהודה ושומרון ואמר: "בשנים האחרונות אנחנו זוכים להוביל מהפכה של ממש ביהודה ושומרון". עוד ציין כי המהלכים מבוצעים בשיתוף פעולה עם גורמי הביטחון, מינהלת ההתיישבות והרשויות המקומיות, "מתוך אחריות לאומית ומתוך בהירות ערכית".

במהלך הטקס התייחס סמוטריץ' גם לעמדתו המדינית ואמר: "משימת חיי היא למנוע הקמת מדינה פלסטינית, ואני דבק במשימה הזו בנחישות מלאה".

עוד הודה לשר הביטחון ישראל כ"ץ על שיתוף הפעולה, וכן לצה״ל ולפיקוד המרכז. את דבריו סיים באומרו: "אנחנו עושים זאת בסמכות וברשות, אבל קודם כול מתוך אמונה עמוקה. זו ארצנו, ואין לנו שום כוונה לוותר על אף שעל ממנה".