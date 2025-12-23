היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת הימני, ברל'ה קרומבי, תקף את אלי פלדשטיין בעקבות הראיון שלו בכאן 11: "‏אתה זה שזרקת את מחנה הימין לכלבים"

היועץ האסטרטגי ואיש התקשורת הימני, ברל'ה קרומבי, תקף היום (שלישי) את אלי פלדשטיין בעקבות הריאיון שלו בכאן 11: "‏אתה זה שזרקת את מחנה הימין לכלבים כדי להיחלץ מפשעיך ופעילותך למען קאטר. אתה זה שבוחר לשקר כדי לקבל דקת חסד מהתקשורת".

דבריו המלאים: "שלום אלי פלדשטיין, ‏בניגוד למה שאתה מנסה לתאר, לא זרקו אותך לכלבים, אלא בדיוק להיפך, מחנה הימין התייצב לסייע לך בשעתך הקשה, מאות הגיעו להפגנות מחוץ לבית המשפט שאני ארגנתי להגנתך ובגיוס המונים מהיר שיזמתי (בהתנדבות מלאה) גייסנו 450,000 ש״ח כדי לסייע לך במאבק המשפטי".

"אתה זה שזרקת את מחנה הימין לכלבים כדי להיחלץ מפשעיך ופעילותך למען קאטר. אתה זה שבוחר לשקר כדי לקבל דקת חסד מהתקשורת. ‏אז רק בא נבהיר, שמי שנחשף רק השבוע שמשקר בלי למצמץ בשביל בצע כסף ועוד גאה בזה וחוגג את שקריו הגסים, לא הייתי מאמין למילה שיוצאת מפיו".

"‏בניגוד למה שאתה מנסה לצייר לא היית יועץ קרוב לנתניהו ולא קרוב אליו בכלל. גם לפי שקריך דיברת איתו פעם אחת בלבד מאז פרוץ המלחמה ושאל אותך על היחס של התקשורת לנושא האחריות. גם זה אגב נשמע שקר גמור, אבל בא נניח. ככה שלא היית ״מקורב״ ולא יועץ. אלא עובד לשכה שסרח. הניסיון למכור את ראשו של נתניהו לתקשורת כדי להציל את עצמך לא יעבוד. זה הטריק הכי ישן בספר, אחי. זהו נגמרו הימים שהוא עובד".

כזכור אמש שודר בתוכנית "יהיה טוב" בכאן 11 ראיון עם אלי פלדשטיין, הנאשם במסגרת פרשת המסמכים המסווגים בלשכת ראש הממשלה, כי ראש הסגל צחי ברוורמן הזעיק אותו בלילה לקריה והודיע לו על חקירה המתנהלת במערך ביטחון המידע בצה"ל, "המגיעה עד ללשכת ראש הממשלה". לדברי פלדשטיין, ברוורמן טען בשיחתם כי הוא יכול "לכבות את זה".