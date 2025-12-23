נתוני רשות שדות התעופה לשנת 2025 מצביעים על גידול חד בתנועת הנוסעים והטיסות, עם חזרתן של כ-60 חברות תעופה בינלאומיות לנתב"ג – חרף אתגרי המלחמה והמציאות הביטחונית. התחזית לשנת 2026 אופטימית אף יותר

שנת 2025 מסתמנת כשנת מפנה בענף התעופה האזרחית בישראל. למרות הקשיים הביטחוניים המתמשכים, נרשמה התאוששות מואצת עם עלייה ניכרת במספר הנוסעים והטיסות. כ-60 חברות תעופה בינלאומיות חזרו לפעול בישראל, והביקוש לטיסות ממשיך לעלות בהתמדה.

על פי נתוני רשות שדות התעופה, בשנת 2025 טסו במהלך השנה החולפת כמעט 20 מיליון איש. כ-18.6 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות, כ-832 אלף נוסעים בטיסות פנים ארציות, וכ-5.25 מיליון נוסעים במעברי הגבול היבשתיים. מגמה זו משקפת חזרה משמעותית לפעילות מלאה והתחזקות הענף.

נמל התעופה בן גוריון: מנוע הצמיחה המרכזי

נתב"ג ממשיך להוביל את ההתאוששות. בשנת 2025 עברו בו כ-18.4 מיליון נוסעים בטיסות בינלאומיות – עלייה של כ-33% בהשוואה ל-2024. תנועת המטוסים הסתכמה בכ-134 אלף טיסות, גידול של כ-32%.

כיום פועלות בנתב"ג כ-60 חברות תעופה בינלאומיות, והתחזיות מצביעות על המשך מגמת העלייה: בשנת 2026 צפויה תנועת הנוסעים הבינלאומית להגיע לכ-22 מיליון.

דומיננטיות ישראלית בשמיים

חברות התעופה הישראליות שמרו על מעמדן המוביל בנתב"ג. אל על במקום הראשון עם כ-38% מנתח הפעילות, ישראייר במקום השני וארקיע בשלישי. שלוש החברות יחד מחזיקות בכ-58% מכלל תנועת הנוסעים. במקום הרביעי מדורגת וויז אייר ההונגרית.

היעדים המבוקשים: אירופה וארה"ב בראש

היעדים הפופולריים ביותר בשנת 2025 היו יוון (כ-2.2 מיליון נוסעים), ארצות הברית (כ-1.6 מיליון), איחוד האמירויות (כ-1.5 מיליון), איטליה וקפריסין (כ-1.2 מיליון כל אחת).

גידול גם בשדות האחרים

נמל התעופה הבינלאומי חיפה רשם צמיחה משמעותית עם כניסתה של חברת אייר חיפה לפעילות מלאה: 280,757 נוסעים, מתוכם כ-198 אלף בטיסות בינלאומיות.

בנמל רמון באילת נרשם גידול של כ-13%, עם כ-750 אלף נוסעים – רובם המכריע (כ-742 אלף) בטיסות פנים ארציות.

מעברי הגבול: עלייה כללית

במעברי הגבול עברו כ-5.25 מיליון נוסעים, גידול של כ-13.5%. הבולטים: מעבר בגין-טאבה (גידול 56%), נהר הירדן (גידול 24%) ומעבר יצחק רבין (גידול 19%). לעומת זאת, במעבר אלנבי נרשם קיטון של 6%.

תנופת פיתוח לעתיד

רשות שדות התעופה נערכת לגידול המתמשך עם תוכנית פיתוח בהיקף כ-7.9 מיליארד ש"ח, שהוגשה לאישור הממשלה. התוכנית כוללת שדרוג והרחבת נמלים ומעברים, שיפור חוויית השירות והגברת הבטיחות והחוסן.

ההתאוששות המהירה של ענף התעופה מעידה על חוסנה של הכלכלה הישראלית ועל הביקוש המתחדש ליציאה ולכניסה לארץ – סימן מעודד להמשך.