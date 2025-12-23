במהלך השיחה הביע ראש הממשלה אלבניזי זעזוע עמוק מפיגוע הטרור בסידני ומנסר תנחומיו למשפחות האבלות. לאחר מכן הוא הזמין את הנשיא הרצוג לביקור רשמי באוסטרליה, ובנוסף לכך הנשיא גם יבקר מוסדות של הקהילה היהודית לאחר שהוזמן על ידי נשיא הפדרציה הציונית. כל הפרטים

בעקבות פיגוע הטרור הרצחני בסידני: הנשיא הרצוג הוזמן היום (שלישי) לביקור באוסטרליה ע״י ממשלת אוסטרליה והקהילה היהודית.

ראש ממשלת אוסטרליה, אנתוני אלבניזי, התקשר הבוקר לנשיא המדינה יצחק הרצוג, בעקבות פיגוע הטרור נגד הקהילה היהודית באוסטרליה, שאירע במהלך אירוע חנוכה בסידני בשבוע שעבר. במהלך השיחה הביע ראש הממשלה אלבניזי זעזוע עמוק מפיגוע הטרור נגד הקהילה היהודית באוסטרליה. אלבניזי הביע כאב רב על הקורבנות הרבים ומסר את תנחומיו למשפחות האבלות.

נשיא המדינה הביע אף הוא זעזוע עמוק מפיגוע הטרור הרצחני בחוף בונדיי שבסידני. הנשיא הרצוג שלח את תנחומיו ותנחומי העם בישראל למשפחות הקורבנות ואיחל החלמה מהירה לכל הפצועים. ראש הממשלה אלבניזי עדכן את נשיא המדינה כי בהתאם לפרוטוקול, המושלת הכללית של אוסטרליה העומדת בראש המדינה (המקבילה לנשיא המדינה בישראל) תזמין את הנשיא הרצוג בהקדם לביקור רשמי באוסטרליה.

יצויין כי נשיא המדינה הוזמן על ידי נשיא הפדרציה הציונית באוסטרליה לביקור של הזדהות וחיזוק בקהילות היהודיות. הנשיא השיב כי ייענה לשתי ההזדמנות בחיוב ויבקר באוסטרליה בקרוב. הנשיא שב והדגיש בפני בן שיחו האוסטרלי את החשיבות העליונה שבנקיטת כל האמצעים המשפטיים הנחוצים להתמודדות עם העלייה המסוכנת וחסרת התקדים באנטישמיות, בקיצוניות ובטרור הג׳יהאדיסטי.