עופר וינטר מזכיר כי פרשת הפצ"רית התפוצצה לפני חודשיים אך נראה שיש מי שפועל לטייח אותה: "הפרשה החמורה בתולדות צה"ל בעיצומה של מלחמה"

תא"ל במיל' עופר וינטר, מזכיר כי חלפו כמעט חודשיים מאז התפוצצות פרשת הפצ"רית והדלפת הסרטן משדה תימן, ואומר כי אסור לתת לגורמים המעורבים בה לטייח את החקירה.

לדברי וינטר: "עברו כבר חודשיים מאז שהתפוצצה הפרשה עם הפצ"רית שהיא הפרשה החמורה בתולדות צה"ל בעיצומה של מלחמה. כבר חודשיים ש"החקירה" מתנהלת ללא פיקוח. אנחנו הציבור חייבים להציב קו אדום".

וינטר הבהיר: "לא נקבל טיוח של הפרשה שהשחירה את צה"ל ואת מדינת ישראל בזמן מלחמה. אנחנו דורשים חקירה בלתי תלויה. ללא משוא פנים. של כל הגורמים שהיו מעורבים בפרשה הזאת. אף אחד לא נמצא מעל החוק".