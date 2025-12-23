כחודש לאחר תחילת העבודות להקמת מטרונית הקו החום בראשון לציון, משרד התחבורה, עיריית ראשון לציון ונתיבי איילון מקדמים שלב נוסף בפרויקט, שכולל פריסת הסדרי תנועה חדשים

משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, בשיתוף עיריית ראשון לציון וחברת נתיבי איילון, ממשיך בקידום פרויקט מטרונית הקו החום בעיר. כחודש לאחר תחילת העבודות ברחוב רוטשילד, יוצא לדרך שלב נוסף במקטע שבין רחוב שפרינצק לרחוב רמז.

הלילה (שלישי) יבוצעו עבודות לילה לפריסת הסדר תנועה חדש בקטע האמור. העבודות יתקיימו בין השעות 21:00 עד 05:00 למחרת, ובמהלכן ייחסם רחוב רוטשילד לתנועת כלי רכב בשני הכיוונים. כמו כן, לא תתאפשר חניה במקום, ויחולו שינויים זמניים במסלולי קווי האוטובוס ובתחנות.

עוד באותו נושא המשטרה עצרה את הערבי שאיים על פייגלין "אשרוף לך את הרכב" 18:26 | אריה יואלי 0 1 👏

החל מיום רביעי, (24.12.2025), ולמשך כשבועיים, ייושמו הסדרי תנועה ועבודה קבועים בקטע זה של הרחוב. במסגרת ההסדרים יצומצם נתיב נסיעה אחד לכל כיוון, כאשר היציאה מרחוב הפרדס הראשון לכיוון מערב תתאפשר כרגיל וללא שינוי.

העבודות יבוצעו בימים ראשון עד חמישי בין השעות 07:00 עד 19:00, וייתכנו עבודות לילה נקודתיות שיימסרו עליהן הודעות נפרדות. במהלך התקופה יוצבו פקחי תנועה, ותישמר נגישות בטיחותית להולכות ולהולכי הרגל.

מטרונית הקו החום היא מערכת הסעת המונים בשיטת BRT, הכוללת כלי רכב עתירי קיבולת ונמוכי רצפה. הקו צפוי לשרת כ-120 אלף נוסעים ביום, בתדירות של אחת לחמש דקות, ולחבר בין ראשון לציון, לוד, רמלה ובאר יעקב לאורך כ-28 קילומטרים. התוואי יעבור בין היתר בסמוך לבית החולים אסף הרופא, מתחם האלף, המכללה למנהל ומרכזי הערים.

במסגרת העבודות בעיר, הצפויות להימשך עד שנת 2028, ייסללו נתיבי העדפה לתחבורה ציבורית, שבילי אופניים, יוצבו תחנות חכמות ונגישות, וישודרגו תשתיות ושטחים ציבוריים לאורך התוואי. נהגות ונהגים מתבקשים להיעזר בדרכים חלופיות וביישומון WAZE ולהישמע להנחיות השילוט והאכיפה במקום.