היקפי הצפייה בדיגיטל של כאן 11 שוברים שיאים עם קרוב לחמישה מיליארד צפיות – יותר מפי שניים משנת 2024. אלו הסדרות שהגיעו למיליוני צפיות ביוטיוב של כאן וגם בכאן BOX

כאן, תאגיד השידור הישראלי, מפרסם היום (שלישי) את דו"ח הצפיות של תכניו בדיגיטל בשנה החולפת. הדו"ח משקף עליה משמעותית בצפייה בשירותי הסטרימינג של התאגיד – כאן BOX, אתר כאן, אפליקציית כאן ו-youtube.

בשנה החולפת (הנתונים מעודכנים לאמצע דצמבר 2025) רשמו פלטפורמות הדיגיטל, הסטרימינג והרשתות החברתיות של כאן, תאגיד השידור הישראלי כ–4,800,000,000 צפיות (ארבעה מיליארד ושמונה מאות מיליון) המדובר בזינוק של 120% ביחס לנתונים שנרשמו אשתקד – אז עמד היקף הצפייה בתכני הדיגיטל של כאן על כשני מיליארד ומאתיים מיליון צפיות.

היקפי הצפיות באתר ובאפליקציה של כאן עלו ב-223% בשנה האחרונה והצפיות ב-youtube עלו ב-22%. גם ברשתות החברתיות שמפעיל כאן נרשמו עליות משמעותיות – בפייסבוק נרשם זינוק של 390% לעומת השנה שעברה, בטיקטוק – 89% ובאינסטגרם – 73%.

חמש התוכניות הנצפות ביותר של כאן ב-2025:

קופה ראשית ( עונה 5) – 41.5 מיליון צפיות בפלטפורמות הדיגיטל של כאן . חוליגנים ( עונה 1) – 12 מיליון צפיות . בואו לאכול איתי ( עונה 9) – 7.7 מיליון צפיות . מקום שמח ( עונה 1) – 6.1 מיליון צפיות . פגישה עם רוני קובן ( עונה 9) – 4.3 מיליון צפיות .

חמש התוכניות הנצפות ביותר בכאן חינוכית:

כראמל ( עונה 4) 24 מיליון צפיות בפלטפורמות הדיגיטל של כאן . לבד בבית ( עונה 5) – 15.6 מיליון צפיות . האחיין שלי בנץ ( עונה 3) – 14.5 מיליון צפיות . שקשוקה ( עונה 7) – 13.6 מיליון צפיות . מלון הוטל ( עונה 2) – 10 מיליון צפיות .

הנתונים מצביעים על התחזקות הצפייה בשירותי הסטרימינג של כאן, בדומה למגמות ולאופי הצפייה בעולם. במהלך השנה החולפת הובילו בכאן כמה מהלכים משמעותיים לחיזוק הצפייה בשירותי הסטרימינג של התאגיד, כאן BOX: פרק הסיום של סדרת הדרמה המצליחה "חוליגנים" שודר לראשונה בהקרנת בכורה בלעדית בכאן BOX, עוד קודם לשידורו בכאן 11 בטלוויזיה וב– youtube. "חוליגנים" זכתה למעורבות יוצאת דופן של הגולשים – וצברה מידי יום בתקופת שידורה – מאות אלפי צפיות בפלטפורמות הדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.

מהלך נוסף היה שידור הסרט "שם טוב האבי 2" של תמיר בר (כ-2 מיליון צפיות בדיגיטל עד כה) – תחילה בפלטפורמות הדיגיטל של כאן ורק אח"כ בכאן 11. בהמשך – שודרה גם הסדרה המדוברת "יקומות" של רועי כפרי תחילה בכאן BOX (כ-650,000 צפיות עד כה בדיגיטל).

במהלך השנה הבאה, ישדר כאן לראשונה בישראל – את כל משחקי המונדיאל בחינם בשירות הסטרימינג שלו, כאן BOX. על גבי פלטפורמת הסטרימינג תינתן לצופי המונדיאל איכות צפייה משופרת, אופציות אינטראקטיביות, ארכיון תוכן של משחקי מונדיאל וטורנירים נוספים, סטטיסטיקות ועוד.