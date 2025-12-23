שלב הדואטים בתוכנית "הכוכב הבא לאירוויזיון" נפתח עם כמה ביצועים מרשימים, אבל דואט אחד חלש הוביל להדחתה של מנטמר טגניה

בפרק האחרון של "הכוכב הבא לאירוויזיון" בקשת 12, ששודר אמש (שני) התמודדו המתחרים בדואטים מאתגרים שהדגישו כימיה בימתית ויכולות ווקאליות. הדואט של מנטמר טגניה וגילי צנעני זכה לציון הנמוך ביותר, מה שהוביל להדחתה של טגניה רגע לפני שלב 16 הגדולים.

התחרות, שמטרתה לבחור את הנציג הישראלי לאירוויזיון, הגיעה לשלב קריטי שבו המתמודדים נדרשו לשתף פעולה עם מתמודדים אחרים. מנטמר טגניה, שכבר כבשה את הקהל בקול חזק ובביצועים מגוונים, ביצעה יחד עם גילי צנעני את "Locked Out of Heaven" של ברונו מארס. למרות העיבוד האנרגטי, השתיים קיבלו 45 אחוזים בלבד מהשופטים, מה שהציב אותן בפני סכנת הדחה.

השופט אסף אמדורסקי התייחס לביצוע ואמר: "העיבוד היה מצוין זה היה כיף ושמח, זה ממש נתפר לעשות שמח. אבל בתוך זה המנהיגות של האירוע התגלו בחולשתן, לזכותכן אפשר להגיד שבסך הכל מדובר פה בעיקר בחוסר ניסיון, אתן צעירות ואלו דברים שעם הזמן יתגבשו ואפשר לעבוד עליהם".

פרידה ממנטמר טגניה

לאחר ההכרעה, מנטמר טגניה סיכמה את חוויתה: "אני שמחה בשביל גילי, תודה רבה לכם השופטים ולקהל זה לא מובן מאליו שהגעתי עד כאן".

השופט עדן חסון נפרד ממנה בחום: "את מאוד מוכשרת, אהבתי את כל הביצועים שהבאת עד עכשיו אבל אנחנו בשלב שהוא מאוד מתקדם לקראת האירוויזיון ומה שאנחנו חושבים לשלוח נהיה ספציפי. תהיה לך דרך ארוכה עם הרבה שירים שתוציאי וקריירה שתגיע למקומות גבוהים מאוד".

ביצועים בולטים בשלב הדואטים

בין הדואטים האחרים, אגם חזן ואליאור שמש הציגו שיתוף פעולה הרמוני שהרשים את השופטים בכימיה הטבעית ובקולות המשלימים. דניאל עזר ותמיר לוי סיפקו רגע רגשי עמוק, עם השתלבות ווקאלית שזכה בחמישה כחולים מצד השופטים.

להקת פורטרט ומייקל הרפז גם הם ביצעו יחד שיר. הדואט של גל דה פז ונועם בתן זכה לשבחים על חיבור חכם ועוצמה ווקאלית, והדגיש את הפוטנציאל של שני המתמודדים.

הפרק הבא, שישודר הערב (שלישי) בקשת 12, ימשיך את המאבק לקראת בחירת הנציג לאירוויזיון, עם מתמודדים שממשיכים להפתיע בביצועים מגוונים.