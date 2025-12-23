יו"ר מפלגת זהות, חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין: "ההחלטה לתת נשק אישי לחיילי אוגדת דוד נכונה, ומוכיחה כי התפיסה של 'צבא קטן וחכם' נכשלה"

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, התייחס היום להחלטתו של צה"ל לאפשר ללוחמי מילואים לקחת את נשקם האישי לבתיהם גם לאחר סיום שירותם, ואמר כי זה מופיע במצע של מפלגת 'זהות'.

"החלטת צה"ל לצייד את לוחמי 'אוגדת דוד' בנשק ארוך ובכספת אישית בביתם מאמצת למעשה את המודל השוויצרי שמופיע במצע מפלגת זהות. זוהי התפכחות מאוחרת, אך הכרחית. מדובר בהודאה רשמית של המערכת בכך שקונספט 'הצבא הקטן והחכם' שבנה על תגובה מרחוק קרס לחלוטין ב-7 באוקטובר. הלקח מניר עוז ומיישובי העוטף ברור: כשהאויב בפתח, מי שיציל את המצב הוא רק מי שנמצא שם באותו רגע עם נשק דרוך ביד".

פייגלין אמר עוד כי "עם זאת, ההחלטה המוגבלת לאוגדה אחת בלבד היא בבחינת 'מעט מדי ומאוחר מדי'. מפלגת זהות תניח על שולחן הכנסת הבאה את הצעת חוק הגיוס החדשה, שתהפוך את המודל הזה לסטנדרט לאומי עבור כל אזרחי ישראל".

"החלת המודל הזה רק על אוגדה אחת היא התחלה מצויינת, אך מוטב שהמודל ייושם בכל חלקי הארץ. אנחנו לא צריכים 'אוגדת דוד' אחת, אנחנו צריכים שכל עם ישראל יהיה 'אוגדת דוד'. רק שיבה אל עקרון כל העם צבא וכל הארץ חזית, יחזיר לאזרחי ישראל את ביטחונם".