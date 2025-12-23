עימות חריף התרחש הבוקר (שלישי) בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למנכ"לית מכון זולת עינת עובדיה בוועדה לביטחון לאומי בדיון על חוק עונש מוות למחבלים: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס".
כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .
בן גביר תקף את עובדיה שמתנגדת לחוק: "מה הבעיה להוציא להורג אנשים שרצחו תינוקות? שרצחו ילדים ואנסו נשים? אני רק רוצה להבין ממי אתם מקבלים תקציב? מהאיחוד האירופי?" עינת תקפה: "אתה מוציא את כל מדינת ישראל כרוצחים" השר ענה לך בחריפות: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס, כמה כסף אתם מקבלים על זה מהאיחוד האירופי? את לא רצויה כאן".
אמש התקיים עימות בין השרים יריב לוין ואיתמר בן גביר. בן גביר תקף את לוין בוועדת השרים לחקיקה על חוק השב"חים: "מה פתאום לתת לשב"ח שרצח ואנס עורך דין?".
"תתביישי, תומכת ברוצחים, תומכת חמאס!" – עימות בין השר בן גביר ומנכ"לית מכון זולת לשוויון ולזכויות אדם בדיון על חוק עונש מוות למחבלים@itamarbengvir @einatovadia @ZulatEquality pic.twitter.com/Tw8UBTYfvc
— ערוץ כנסת (@KnessetT) December 23, 2025
בן גביר תקף את לוין : "אתה מאפשר לשבחים שרצחו ואנסו לקבל עורך דין צמוד בחדר חקירות אתה פשוט מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל". לוין ענה : "אתה התנגדת לכל החוק, היית נגד זה ועכשיו אתה רוצה לתקוע מקלות בגלגלים כי אתה יודע שבג"צ לא יאשר".
בן גביר השיב: "פשוט מדהים שפתאום אתה הולך לפי מה בג"צ יעביר ומה בג"צ לא. הרי לפי זה גם לא היית מציע את הרפורמה. שב"ח זה כמו מחבל מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין? בסוף הדיון הצביעו השרים קיש קרעי ואלקין וסילמן בעד הצעת שר המשפטים.
הפיצוץ הגיע לאחר שפורסם כי בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.
9 תגובות
1 דיונים
יוסף חדאד
צודק בהחלט בן גביר,אנשים כמוה תומכת טרור אסור להם להתהלך בנינו חופשי,הם כולם צריכים להיות מאחורי סורג ובריח.10:21 23.12.2025
שירי מנתניה
בתגובה ל: יוסף חדאד
היא לא מעניינת אותו, מחפש רק לייקים.11:58 23.12.2025
איש אחד
בן גביר צודק10:24 23.12.2025
אני
צודק צודק צודק!!!10:19 23.12.2025
חנן
תומכי מחבלים לא צריכים להיות בוועדות כאלה. בן גביר עשה את הדבר הנכון כשגירש אותה.12:15 23.12.2025
שירי מנתניה
חוק הוצאה להורג הוא חובה וחבל, שלא חוקק כבר לפני 15 שנה. חוק זה ישרת את רה"מ, שר הביטחון וראש השב"כ בין אם במימוש ובין אם באיום כמנוף לחץ בעת...
חוק הוצאה להורג הוא חובה וחבל, שלא חוקק כבר לפני 15 שנה. חוק זה ישרת את רה"מ, שר הביטחון וראש השב"כ בין אם במימוש ובין אם באיום כמנוף לחץ בעת מו"מ במקרה של חטיפה. ישמש כזרז, במקרה של חטיפה, כאשר ארגוני הטרור אינם ממהרים לשחרר, בשימוש חכם בו, יהיה ניתן למהר אותם.המשך 11:58 23.12.2025
מאיר
מי שמתנגד להרוג מחבלים ששרפו אנשים חיים בעצם מגן עליהם. בן גביר חושף את זה בדיוק.12:16 23.12.2025
בן גביר צודק לגמרי. מחבלים ששרפו משפחות שלמות חיות לא ראויים לחמצן על חשבוננו. הגיע הזמן לחוק עונש מוות.
א
האם חוק עונש תקף גם לשורפי דוובשה? הוא היה ילד בן חמש.10:59 23.12.2025
מאיר
חנן
