עימות חריף התרחש בין בן גביר למנכ"לית מכון זולת עינת עובדיה בדיון על חוק עונש מוות למחבלים: "אתה מוציא את כל מדינת ישראל כרוצחים"

עימות חריף התרחש הבוקר (שלישי) בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למנכ"לית מכון זולת עינת עובדיה בוועדה לביטחון לאומי בדיון על חוק עונש מוות למחבלים: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס".

בן גביר תקף את עובדיה שמתנגדת לחוק: "מה הבעיה להוציא להורג אנשים שרצחו תינוקות? שרצחו ילדים ואנסו נשים? אני רק רוצה להבין ממי אתם מקבלים תקציב? מהאיחוד האירופי?" עינת תקפה: "אתה מוציא את כל מדינת ישראל כרוצחים" השר ענה לך בחריפות: "תתביישי לך. תומכת רוצחים. את תומכת חמאס, כמה כסף אתם מקבלים על זה מהאיחוד האירופי? את לא רצויה כאן".

אמש התקיים עימות בין השרים יריב לוין ואיתמר בן גביר. בן גביר תקף את לוין בוועדת השרים לחקיקה על חוק השב"חים: "מה פתאום לתת לשב"ח שרצח ואנס עורך דין?".

בן גביר תקף את לוין : "אתה מאפשר לשבחים שרצחו ואנסו לקבל עורך דין צמוד בחדר חקירות אתה פשוט מציע הצעה שמסכנת את תושבי ישראל". לוין ענה : "אתה התנגדת לכל החוק, היית נגד זה ועכשיו אתה רוצה לתקוע מקלות בגלגלים כי אתה יודע שבג"צ לא יאשר".

בן גביר השיב: "פשוט מדהים שפתאום אתה הולך לפי מה בג"צ יעביר ומה בג"צ לא. הרי לפי זה גם לא היית מציע את הרפורמה. שב"ח זה כמו מחבל מה פתאום לתת לשבח שרצח ואנס עורך דין? בסוף הדיון הצביעו השרים קיש קרעי ואלקין וסילמן בעד הצעת שר המשפטים.

הפיצוץ הגיע לאחר שפורסם כי בעקבות לחץ מהייעוץ המשפטי, ועדת שרים לחקיקה צפויה לאשר באופן סופי את הצעת החוק של שר המשפטים יריב לוין שתאפשר נוכחות סנגור בחקירת קטין – גם לשב"חים שביצעו עבירות חמורות כמו אונס, שוד או רצח.