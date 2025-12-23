בג"ץ דחה הבוקר (שלישי) את הבקשה הנוספת של שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה להובלת חקירת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי.
מתוך הדחייה: "כידוע, עם מתן פסק דין בית המשפט מסיים את מלאכתו, וממילא בית משפט זה אינו מקיים הליך "הבהרה" של פסק דין. מעבר לאמור יודגש, כי אף אם היה בנמצא הליך שכזה, נראה שעניינה של הבקשה אינו ב"הבהרת" פסק הדין, אלא בבקשה למתן החלטה מקדמית שבמסגרתה יבחן בית המשפט האם המינוי המוצע אפשרי בגדרי הדין. ברי כי גם הליך שכזה אינו בנמצא, ובית משפט זה לא נוהג לחוות דעתו לבקשת גורם מנהלי באשר לכשרות מעשה מנהלי עתידי שבכוותנו לבצע".
הפנייה מגיעה לאחר ששר המשפטים וסגן ראש הממשלה, ח"כ יריב לוין, חוזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב אשר קולה לחקירת הפצ"רית. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.
לפני שלושה ימים פורסם כי משטרת ישראל סיימה את פעולות החקירה והתחקורים של פרשת הפצ"רית, וכעת מבצעת סיכום של כלל ממצאי החקירה. זאת בזמן שעדיין לא נקבע גורם מלווה שינהל את החקירה.
משטרת ישראל סיימה את פעולות החקירה והתחקורים של פרשת הפצ"רית, וכעת מבצעת סיכום של כלל ממצאי החקירה. זאת בזמן שעדיין לא נקבע גורם מלווה שינהל את החקירה.
מה דעתך בנושא?
3 תגובות
0 דיונים
א
כמובן, בגץ שמטייח עם היועמשית את פרשת שדה תימן, דואג לח ס ל כל מינוי של לוין!בגץ שקיבל ברצון את שקריה של היועמשית ששיקרה לו פעמיים בפרשה, כשבגץ דאג לא...
כמובן, בגץ שמטייח עם היועמשית את פרשת שדה תימן, דואג לח ס ל כל מינוי של לוין!בגץ שקיבל ברצון את שקריה של היועמשית ששיקרה לו פעמיים בפרשה, כשבגץ דאג לא לשאול את היועמשית למה היא איפשרה לפצרית לחקור את עצמה דרך סגנה שסגר מיד את הפרשה!!המשך 10:08 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר בוזגלו
בוודאי שידחו הם מחפשים מינוי שיתאים לאג'נדה שלהם10:07 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לפני חודש וחצי, היה כבר ניתן למנות שופט עליון בדימוס, שהיה נבחר ע"י בג"ץ, כפי הציעה היועמ"שית, אך לממשלת החורבן, תוכניות אחרות!!!12:12 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שירי מנתניה
לפני חודש וחצי, היה כבר ניתן למנות שופט עליון בדימוס, שהיה נבחר ע"י בג"ץ, כפי הציעה היועמ"שית, אך לממשלת החורבן, תוכניות אחרות!!!12:12 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
א
כמובן, בגץ שמטייח עם היועמשית את פרשת שדה תימן, דואג לח ס ל כל מינוי של לוין!בגץ שקיבל ברצון את שקריה של היועמשית ששיקרה לו פעמיים בפרשה, כשבגץ דאג לא...
כמובן, בגץ שמטייח עם היועמשית את פרשת שדה תימן, דואג לח ס ל כל מינוי של לוין!בגץ שקיבל ברצון את שקריה של היועמשית ששיקרה לו פעמיים בפרשה, כשבגץ דאג לא לשאול את היועמשית למה היא איפשרה לפצרית לחקור את עצמה דרך סגנה שסגר מיד את הפרשה!!המשך 10:08 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אשר בוזגלו
בוודאי שידחו הם מחפשים מינוי שיתאים לאג'נדה שלהם10:07 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר