חקירת הפ"צרית | בג"ץ דחה את הבקשה הנוספת של שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה להובלת חקירת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי

בג"ץ דחה הבוקר (שלישי) את הבקשה הנוספת של שר המשפטים יריב לוין למנות את השופט אשר קולה להובלת חקירת הפצ"רית יפעת תומר ירושלמי.

מתוך הדחייה: "כידוע, עם מתן פסק דין בית המשפט מסיים את מלאכתו, וממילא בית משפט זה אינו מקיים הליך "הבהרה" של פסק דין. מעבר לאמור יודגש, כי אף אם היה בנמצא הליך שכזה, נראה שעניינה של הבקשה אינו ב"הבהרת" פסק הדין, אלא בבקשה למתן החלטה מקדמית שבמסגרתה יבחן בית המשפט האם המינוי המוצע אפשרי בגדרי הדין. ברי כי גם הליך שכזה אינו בנמצא, ובית משפט זה לא נוהג לחוות דעתו לבקשת גורם מנהלי באשר לכשרות מעשה מנהלי עתידי שבכוותנו לבצע".

עוד באותו נושא לוין בפניה נואשת לבג"ץ: לא מצליח למנות מפקח לחקירת הפצ"רית 12:22 | יאיר אמר 6 0 😀 👏

הפנייה מגיעה לאחר ששר המשפטים וסגן ראש הממשלה, ח"כ יריב לוין, חוזר פעם נוספת אל בית המשפט העליון, בדרישה להתיר לו למנות את נציב אשר קולה לחקירת הפצ"רית. זאת לאחר שעל פי לוין הגיע "למבוי סתום" ואין ביכולתו למנות אף גורם אחר, לפי הקריטריונים שקבע בית המשפט.

לפני שלושה ימים פורסם כי משטרת ישראל סיימה את פעולות החקירה והתחקורים של פרשת הפצ"רית, וכעת מבצעת סיכום של כלל ממצאי החקירה. זאת בזמן שעדיין לא נקבע גורם מלווה שינהל את החקירה.

משטרת ישראל סיימה את פעולות החקירה והתחקורים של פרשת הפצ"רית, וכעת מבצעת סיכום של כלל ממצאי החקירה. זאת בזמן שעדיין לא נקבע גורם מלווה שינהל את החקירה.