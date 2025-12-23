בצה״ל מכחישים את מעמדו של תא״ל במיל׳ אורן סולומון כ״ראש צוות תחקירי המלחמה״, לאחר שמסמך שהגיש לשרי הממשלה והוצג כבעל סמכות מטכ״לית עורר סערה ותגובות חריפות מצד קצינים בכירים

מסמך המלצות שהונח אתמול (שני) בפני ועדת השרים הדנה במנדט של ועדת חקירה לאומית, עורר מחלוקת חריפה בצה״ל. המסמך נכתב על ידי תא״ל במיל׳ אורן סולומון, אשר הציג עצמו בראשו כ״ראש צוות תחקירי המלחמה״ של צה״ל, תואר שממנו הסתייג הצבא באופן חד וברור כך פורסם ביומן הבוקר בגלי צה״ל.

שרי הממשלה הסתמכו על המסמך, שכלל בין היתר המלצה להרחיב את תחומי החקירה גם להסכמי אוסלו ולתוכנית ההתנתקות. אולם בצה״ל הבהירו בתגובה רשמית לפניית גלי צה״ל כי סולומון לא כיהן מעולם בתפקיד זה, ולא במינוי דומה לו.

מדובר צה״ל נמסר: תא״ל במיל׳ אורן סולומון לא שימש כראש צוות תחקירי המלחמה המטכ״לי. הוא מונה על ידי מפקד אוגדת עזה הקודם, תא״ל אבי רוזנפלד, לעמוד בראש צוות תחקירי אירועי השבעה באוקטובר באוגדת עזה בלבד, במסגרת תפקידו כמנהל לחימה באוגדה.

עוד באותו נושא בניגוד לדרישת כ"ץ: הרמטכ"ל טוען שתחקור השבעה באוקטובר הושלם

משיחות עם חמישה קצינים בכירים, שהיו מעורבים באופן ישיר ועמוק בתחקירי צה״ל לאחר מתקפת השבעה באוקטובר, עולה תמונה שונה בתכלית מזו שהוצגה במסמך. אחד מהם אמר כי מדובר בהצגה כוזבת של התפקיד. קצין בכיר נוסף, שהיה שותף לתחקירי הקרבות בעוטף עזה, הגדיר את ההתנהלות כשערורייה וטען כי סולומון מינה את עצמו לתפקיד שמעולם לא הוגדר עבורו.

לדברי קצין בכיר אחר, תחום אחריותו של סולומון הצטמצם לתפקיד איש קשר בין אוגדת עזה לבין צוותי התחקיר שפעלו בזירות הקרב, ללא סמכות ניהולית על התהליך כולו. לדבריו, בחלק מהמקרים מעורבותו אף פגעה בקידום התחקירים.

קצין נוסף העיד כי אוגדת עזה לא שיתפה פעולה באופן מספק עם המטה הכללי, דבר שהוביל לכך שנשלחו קציני קישור מטעם המטכ״ל לפיקוד הדרום, במטרה לוודא שהתחקירים מתבצעים במלואם. לדבריו, היו אף מקרים שבהם נפגעים וחללים לא נכללו בתחילה בתחקירים, והיה צורך בהתערבות חיצונית כדי להשלים את התמונה.

קצין בכיר שהיה מעורב בתהליכי התחקיר באוגדת עזה ציין כי סולומון התמקד בעיקר בהבלטת תרומתו האישית בלחימה, ופחות בלמידה מערכתית מהאירועים. לדבריו, השימוש שעשה במעמדו ובמדים לצורך ביקורת פומבית על הצבא אינו ראוי.

בתגובתו, שהוגשה במסמך בן שלושה עמודים, הודה תא״ל במיל׳ אורן סולומון כי לא שימש כראש צוות תחקירי המלחמה של צה״ל, אלא הוביל את תחקירי אוגדת עזה לבקשת מפקד האוגדה לשעבר. עם זאת, גם במסמך התגובה חתם סולומון בכינוי ״ראש צוות תחקירי המלחמה״. המסמך המלא ששלח צורף לעיון.