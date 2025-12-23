נתניהו שוב ביקש לקצר את העדות. הפעם הוא ביקש הפסקה גדולה כדי להשתתף בתרגיל של פריסת בתי חולים בצפון נגד מתקפת טילים גדולה

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שלישי) לעדות במשפטו, נתניהו שוב ביקש לקצר את העדות. הפעם ראש הממשלה ביקש הפסקה גדולה כדי להשתתף מרחוק בתרגיל של פריסת בתי חולים בצפון נגד מתקפת טילים גדולה.

השופטים נענו לבקשה והסכימו להקדים את הפסקת הצהריים, ראש הממשלה אמר: "יש היום תרגיל גדול מאוד של פריסת בתי חולים שדה בצפון, התרגיל האחרון נערך לפני 15 שנים".

עוד באותו נושא משפט נתניהו: מכה נוספת לפרקליטות בתיק 4,000 10:12 | חדשות סרוגים 20 0 😀 👏

אמש השופטים במשפט נתניהו דחו את בקשת הפרקליטות לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000, כך דווח ב'הארץ'. לדבריהם, "כפי שכבר קבענו, יש צורך בשמיעת עדי הגנה במקביל לשמיעת עדותו של מר נתניהו. קביעה זו בעינה עומדת". השופטים הוסיפו בהחלטתם כי קבעו בעבר "כי ככל שלמאשימה תהיה טענה כי אין מקום לשמוע עד כזה או אחר, בקשה זו תישקל לגופה. אך דברים אלה עומדים בעינם".

נזכיר כי קודם לכן, הפרקליטות פנתה לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה לעצור את עדות עדי ההגנה בתיק 4000 במשפט. זאת, בטענה כי ראש הממשלה עוקב אחרי העדויות הללו ועשוי להתאים אליהן את עדותו שלו.