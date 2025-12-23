דרמה משפטית וציבורית התרחשה סביב חתונת בתו של רב מקובל ומוכר מאוד מבני ברק, המרצה כיום עונש מאסר ממושך. השופט בבית המשפט המחוזי מרכז-לוד קיבל החלטה חריגה ואישר לרב, שהורשע בשלושה מעשי אונס בנערה בת 17, לצאת מהכלא כדי להשתתף בשמחת משפחתו.
הרב, בן 65, הגיש עתירה דחופה באמצעות עורכת הדין ימימה אברמוביץ' לאחר ששירות בתי הסוהר סירב לבקשתו לצאת לאירוע. בבקשה נטען כי הרב סובל ממחלה חשוכת מרפא ומצבו הבריאותי מידרדר, ועל כן השתתפותו בחתונה קריטית עבורו ועבור משפחתו.
על פי הדיווח של שמעון איפרגן באתר 'מאקו', בשירות בתי הסוהר הציגו עמדה תקיפה נגד השחרור הזמני. בשב"ס התבססו על חוות דעת של רופא הכלא, שקבע כי לאור מצבו הרפואי של האסיר, המאושפז לסירוגין, אין לשחררו ממתקן הרפואי של הכלא. מעבר לכך, נטען כי בשל מחלת הדמנציה ממנה הוא סובל, הרב אינו נמצא במצב הכרתי המאפשר לו להתמצא בסביבתו, דבר המקשה על ניהול היציאה.
למרות הטיעונים הללו, השופט החליט לאפשר את היציאה תחת מגבלות. נקבע כי בני משפחתו של הרב ילוו אותו לאורך כל שהותו באולם בבני ברק ויהיו אחראים להחזרתו המיידית לכלא עם סיום האירוע. ואכן, אמש השתתף הרב, המוגדר כעבריין מין, בחתונה שנערכה באחד האולמות בעיר.
הרב המדובר עמד בעבר בראש קהילה גדולה ונהנה ממעמד של מקובל מוכר. הוא נעצר לפני כ-7 שנים בעקבות תלונה של נערה חרדית, שסיפרה כיצד אנס אותה שוב ושוב בביתו, במחסן סמוך לבית כנסת ואפילו בתוך עזרת הנשים של המבנה. לאחר הליך משפטי הוא הורשע ונדון לשמונה שנות מאסר, אותן הוא מרצה כעת.
שימול
מי זה הרב הזה ??????10:26 23.12.2025
לארב
בתגובה ל: שימול
רב רגיל. הם כולם זיהום ובזבוז אוויר12:59 23.12.2025
שימול
