צה״ל הודיע כי אתמול (שני) בוצעה תקיפה ממוקדת בדרום לבנון, שבמהלכה חוסלו שלושה מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה. על פי הודעת צה״ל, המחבלים פעלו לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה״ל ונטלו חלק בניסיונות שיקום של תשתיות צבאיות במרחב צידון.

מבדיקה ראשונית עולה כי אחד המחבלים שחוסלו שירת במקביל ביחידת המודיעין של צבא לבנון. בנוסף חוסלו שני מחבלים נוספים, ובהם מחבל אשר עסק בפעילות ההגנה האווירית של חיזבאללה בגזרת צידון.

בצה״ל ציינו כי הפעילות בוצעה כחלק מהמאבק המתמשך נגד ניסיונות הארגון לשקם יכולות ותשתיות טרור בדרום לבנון, בניגוד להבנות הקיימות בין ישראל ללבנון.