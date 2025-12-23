נשיא המדינה, שרים וחברי כנסת חיבקו את השומרון בערב לציון 50 שנה להתיישבות. יוסי דגן הצהיר: "מכוח חלוצי סבסטיה נביא מיליון תושבים לשומרון!

אמש (שני) התקיים בהיכל התרבות באריאל האירוע הלאומי המרכזי לציון 50 שנה להתיישבות בשומרון, בסימן חמישה עשורים של עשייה, ציונות ובניין הארץ. יוסי דגן באירוע: "דורנו זוכה להיות הדור שזוכה להגשים את חזונם של הנביאים כפשוטם מהקרקע הקדושה של לב ארץ ישראל" .

באירוע השתתפו נשיא המדינה יצחק הרצוג, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, שרת התחבורה מירי רגב, השרה להגנת הסביבה עידית סילמן, שר התפוצות עמיחי שקלי, שר המורשת הרב עמיחי אליהו, שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל וח"כ יולי אדלשטיין.

במהלך הערב המרגש שאורגן ע"י אגף ישובים ומת"נס במועצת שומרון, הוקרא לראשונה מכתב היסטורי של הרב חנן פורת ז"ל העוסק בראשית ימי ההתיישבות, והוקרנו סרטים תיעודיים המשרטטים את מסלול הגבורה של שמונת ניסיונות העלייה לסבסטיה ופרויקט תיעוד ייחודי של ותיקי ההתיישבות. הערב כלל הופעה של האמן שולי רנד.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בנאומו: "חמישים שנה להתיישבות המפוארת בשומרון – היינו כחולמים. האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של חלוצי גרעין אלון מורה וחלוצי גוש אמונים, הביאו את דורנו להיות הדור שזוכה להגשים את חזונם של הנביאים כפשוטם מהקרקע הקדושה של לב ארץ ישראל" .

"נמצאים איתנו כאן באולם, החלוצים והחלוצות מחוללי המהפכה הגדולה ביותר של דורנו, גרעין המייסדים אשר פרצו בעוז רוחם לפני חמישים שנה גרעין אלון מורה- אנשי גוש אמונים. נשות ואנשי הגרעינים המייסדים של ההתיישבות בשומרון. מכוחכם אנחנו כיום עמלים להביא את המסות ולהפוך את השומרון למרכז הארץ לא רק בהיסטוריה, לא רק בטופוגרפיה אלא גם בהתיישבות בגודל ובעוצמה".

"בדיוק כמו ובהמשך ישיר של תוכנית "יש" של גוש אמונים אנחנו פועלים היום בצורה אסטרטגית לפי תוכנית מיליון תושבים בשומרון. מהרוח שלכם ומכוחכם אנחנו מקימים היום ישובים, חוות, סוללים כבישים בזכות השרים וחברי הכנסת היקרים שיושבים איתנו כאן.

אמיר אוחנה: "התנ"ך הוא המנדט שלנו"

"ומאותו כוח נזכה בעזרת השם לתקן ולהחזיר את הישיבה וההתיישבות במקום הקדוש ביותר שלנו קבר יוסף ומהכוח הזה נזכה להקים מחדש את כל הישובים בצפון השומרון ולתקן את העקירה לפני 20 שנה: חומש, שאנור, גנים ,כדים ובעזרת השם לבנות ישובים חדשים בצפון השומרון. מתוך האמונה, העקשנות, ההתמדה ומסירות הנפש של מיסדי ההתיישבות בשומרון, של החלוצים והתושבים, של הנוער- הדור הבא שלנו, מתוך כל אלו נגיע בעזרת השם ביחד לקומה הבאה והנכונה ריבונות מלאה ביהודה ושומרון! לב מדינת ישראל".

יו"ר הכנסת אמיר אוחנה בירך את תושבי השומרון ואמר: "כבר 50 שנים שאתם מיישבים את נחלת אבותינו, נוטעים שורשים במקום שבו הכל התחיל, ומבטיחים את העתיד לילדינו ולנכדינו. אתם, מתיישבי השומרון, גאלתם את הכרמים, והפכתם את ההר הקירח לגן פורח. מול אלה שעדיין מטילים ספק בזכותנו, יש לעמוד איתן ולומר אמת" .

"אותה אמת שאמר דוד בן גוריון כשהופיע בפני ועדת פיל הבריטית ב-1937, ואמר שם משפט אלמותי שצריך להדהד בכל בירה בעולם: "התנ"ך הוא המנדט שלנו". ואם כך הרי שהסיפור מתחיל כאן. כאן הלך אברהם, כאן חלם יעקב, כאן עמד יהושע. מי שעוקר את השורשים בשכם ובשילה, לא יתפלא אם גם בתל אביב ובחיפה, העץ יתחיל להתייבש ולנבול. תודה לכם על 50 שנים של ציונות ללא פשרות. המשיכו לנטוע, לבנות, לחלום ולהאמין".

שיקלי לנוער השומרון: "אתם עמוד האש לפני המחנה"

שר התפוצות, עמיחי שיקלי, אמר באירוע 50 כשדיבר בפני נוער השומרון: "אין שום פרופורציה בקורבן ובמסירות שיוצאים מהנוער של יהודה ושומרון. הנוער הזה הוא חוד החנית, עמוד האש לפני המחנה". שר המורשת הרב עמיחי אליהו: "אנחנו רואים את כל ההתיישבות פורחת, ועלינו מוטלת האחריות להמשיך את החלום. לא רק התיישבות, לא רק ריבונות, אלא בית מקדש בעזרת השם. אנחנו צריכים לקחת את האור הגדול והגבורה של השומרון לכל מקים בארץ"

השרה להגנת הסביבה, עידית סילמן, אמרה: "לפני 50 שנה עלו אנשי האמונה והמעשה לסבסטיה והכריעו את הכף. אז ועד היום, ההתיישבות ביהודה ושומרון חיה תחת איום מתמשך של אויבינו, מתוך ידיעה ברורה ומתוך אמונה. אלה אנשים שבוחרים בכל יום מחדש לחיות כאן מתוך שליחות. אנחנו כשרים בממשלה מחויבים לעמוד לצידם".

ח"כ יולי אדלשטיין אמר: "חשבנו אחרי ההתנתקות שאיבדנו את צפון השומרון והנה צפון השומרון חוזר. בלי העשייה של האנשים, ראשי יישובים, יוסי דגן, שום דבר לא היה קורה. החלת הריבונות ביוש ובבקעת הירדן תיצור בהירות מדינית. זה שלנו וזה יישאר שלנו"