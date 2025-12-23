תמונת הרייטינג שהצטיירה אמש בסוף הערב לא נראתה פה הרבה שנים, כשכאן 11 הצליח לגבור על הפטריוטים של ערוץ 14 שסיים רק במקום הרביעי

אמש נרשם ערב חריג בנתוני הצפייה של אזרחי ישראל, כשהתמונה שהצטיירה בסוף הערב לא נראתה פה כמה שנים. אחרי שתכנית הדגל של ערוץ 14 'הפטריוטים' התמקמה דרך קבע במקום השני, אמש היא נדחקה למקום האחרון כשכל שאר התכניות בערוצים המתחרים גוברים עליה.

בגזרת השעה 19:00 המהדורה המוקדמת של קשת 12 ניצחה עם 8.5%. שבע עם שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 קיבלה 5.8%. איזור בחירה ברשת 13 עם 5.3%, ושבע עם ליאל ועקיבא בכאן עם 1.6% בלבד. שבע עם שרון גל בערוץ i24NEWS הניבה 1.4%.

בגזרת החדשות: חדשות 12 שוב בראש עם 12.3%. חדשות 14 שומרת על המקום השני עם נתון יפה של 7.8%. חדשות 11 מפתיעה ומתמקמת במקום השלישי עם 4.9%. חדשות 13 עם 4% בלבד. חדשות i24News סוגרת את הרשימה עם 0.8%.

הדרמה האמיתית התרחשה אחרי מהדורות החדשות: הכוכב הבא בקשת 12 הביא את המקום הראשון עם 13.5%. 'יהיה טוב' בכאן 11 שהביאה את הראיון עם אלי פלדשטיין זינקה למקום השני עם 10.8% צפייה.משחקי השף ברשת 13 עם 8.6%. והפטריוטים בערוץ 14 עם 7.8% שהספיק רק למקום הרביעי.

גם בגזרת הלייט נייט ערוץ 14 נדחק למקום האחרון: גיא פינס בקשת 12: 7.6%. הצינור ברשת 13: 6.3%. חדשות הלילה בכאן 11: 3.4%. סטורי לילה בערוץ 14 עם 3% בלבד.