אמש נרשם ערב חריג בנתוני הצפייה של אזרחי ישראל, כשהתמונה שהצטיירה בסוף הערב לא נראתה פה כמה שנים. אחרי שתכנית הדגל של ערוץ 14 'הפטריוטים' התמקמה דרך קבע במקום השני, אמש היא נדחקה למקום האחרון כשכל שאר התכניות בערוצים המתחרים גוברים עליה.
בגזרת השעה 19:00 המהדורה המוקדמת של קשת 12 ניצחה עם 8.5%. שבע עם שלזינגר וברדוגו בערוץ 14 קיבלה 5.8%. איזור בחירה ברשת 13 עם 5.3%, ושבע עם ליאל ועקיבא בכאן עם 1.6% בלבד. שבע עם שרון גל בערוץ i24NEWS הניבה 1.4%.
בגזרת החדשות: חדשות 12 שוב בראש עם 12.3%. חדשות 14 שומרת על המקום השני עם נתון יפה של 7.8%. חדשות 11 מפתיעה ומתמקמת במקום השלישי עם 4.9%. חדשות 13 עם 4% בלבד. חדשות i24News סוגרת את הרשימה עם 0.8%.
הדרמה האמיתית התרחשה אחרי מהדורות החדשות: הכוכב הבא בקשת 12 הביא את המקום הראשון עם 13.5%. 'יהיה טוב' בכאן 11 שהביאה את הראיון עם אלי פלדשטיין זינקה למקום השני עם 10.8% צפייה.משחקי השף ברשת 13 עם 8.6%. והפטריוטים בערוץ 14 עם 7.8% שהספיק רק למקום הרביעי.
גם בגזרת הלייט נייט ערוץ 14 נדחק למקום האחרון: גיא פינס בקשת 12: 7.6%. הצינור ברשת 13: 6.3%. חדשות הלילה בכאן 11: 3.4%. סטורי לילה בערוץ 14 עם 3% בלבד.
מה דעתך בנושא?
24 תגובות
3 דיונים
בני
קשקוש.. אתרים כמוכם שמקבלים כסף כדי לפרסם את השקרים של השמאל צריכים להתבייש.. אלק סרוגים..13:22 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
שמיר
בתגובה ל: בני
ערוץ 14 זה לא ערוץ ימין, זה ערוץ ביבי. מי ראש הממשלה הכי שמאלני שהיה פה? ביבי!14:21 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אילן
בתגובה ל: בני
מה אתה נובח? הם תמיד אומרים שהרייטינג שלכם גבוה אז פעם אחת שלא אתה כבר מקשקש בזנב שלך ארצה !!!19:19 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אורנית
חחחחחחחחחחחחחחח14:02 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ציקו דוד
מאז שערוץ 14 וינון מגל עלו לשידור החל הפילוג הכי הכי גדול מאז קום המדינה13:52 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אתי ש.
בתגובה ל: ציקו דוד
פרט ונמק בבקשה.19:19 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
איאד
רמת אמינות - לפיד עם 89 מנדטים! תפסיקו להצחיק13:26 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק שגיא
רק שכחתם לציין שהיה משחק של ביתר ירושלים ומכבי חיפה בשעה הזאת ולכן רוב הצופים צפו בו14:38 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אברהם רוזנברג
זה לא קשקוש לאחרונה ינון מגל מגזים בניהול הפנל וחבל מאוד14:18 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אריק שגיא
רק שכחתם לציין שבזמן השידור של הפטריוטים היה משחק כדורגל של ביתר ירושלים ומכבי חיפה. שרוב צופיו הם ימנים14:39 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ברוך וינבר
לא מאמין15:32 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
יופית
קשקוש ערוץ 1115:38 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ביביהו מלך המגרב
שטויות !! בקרוב נסגור את כל הערוצים ונעשה לכולכם שטיפת מח מהבוקר עד הלילה. על הבוקר יהיה לכם סקר 100% צפיה בערוץ הביביזם 14 , את הסקרים יעשה רק פילבר...
שטויות !! בקרוב נסגור את כל הערוצים ונעשה לכולכם שטיפת מח מהבוקר עד הלילה. על הבוקר יהיה לכם סקר 100% צפיה בערוץ הביביזם 14 , את הסקרים יעשה רק פילבר הנוכל , ותראו כל היום את משפחת המלוכה , שרה-פרה, יאירוש - ג'ופרי המטורף , ואבנר- אברהם.המשך 17:57 23.12.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר