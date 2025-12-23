בעקבות התפשטות השפעת, משרד הבריאות מרחיב את מלחמות במגפה. המשרד קנה כ-485 אלף מנות חיסון. הבוקר (שני) התחילה הפצת אלפי מנות חיסון לקופות החולים ברחבי הארץ.
במסגרת המבצע של משרד הבריאות חולקו ערכות התגוננות ל-255 בתי אבות, הכוללות חיסוני שפעת, מסכות, תרופת טמיפלו ובדיקות לאבחון שפעת, במטרה לצמצם תחלואה קשה ולמנוע התפרצויות נרחבות בקרב אוכלוסיות פגיעות.
משרד הבריאות מסר כי כי התפשטות השפעת נמצאת במגמת עלייה. הוא ממליץ לכלל האוכלוסייה להתחסן בהקדם. למרות שהחיסון נגד שפעת אינו מונע לחלוטין הדבקה, הוא מפחית באופן משמעותי את הסיכון לתחלואה קשה ולסיבוכים. החיסון זמין וניתן ללא תשלום בקופות החולים.
מהמשרד נמסר: "בהתאם לעקרון הזהירות המונעת, ממליץ משרד הבריאות לאוכלוסיות בסיכון לשקול עטיית מסכות במקומות סגורים ובהתקהלויות. בנוסף, מומלץ על עטיית מסכות לצוותים רפואיים ולמבקרים בבתי אבות ובמוסדות גריאטריים, לשם הגנה על הדיירים והצוותים".
מה דעתך בנושא?
0 תגובות
0 דיונים