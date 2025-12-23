חגי לובר פרסם אמש פוסט מטלטל על ביקור שלו בציון הרשב"י, שם נחשף לשירה וריקוד של חרדים נגד הצבא ונגד המדינה: "בזכות ההתייצבות ב"לישכותיהם" קיבל הוא את הכדור – במקום נשיהם וילדיהם"

חגי לובר , מנכ"ל תיאטרון 'אספקלריא' ואביו של יונתן לובר ז"ל שנפל בקרב ברצועת עזה, פרסם אמש פוסט מטלטל על ביקור שלו בציון הרשב"י, שם נחשף לשירה וריקוד של חרדים נגד הצבא ונגד המדינה. "זאת חנוכה בציון הרשב"י?", פתח לובר ושיתף: "ובמקומך, בני ההרוג, וכאילו למלא את חסרונך, הלכתי לציון הרשב"י, שכה אהבת, לקיים את מנהג ההילולא ב'זאת חנוכה'. ורקדתי גוף אחד, יד ביד, עם המוני חסידים, בני דמותך. ודימיתי לראות, בכל פרצוף מזוקן ופיאות, את טוהר פרצופך. ורקדתי בעוז, ודמעתי משמחה. והיית איתי, והייתי איתך".

לובר מספר על התפנית הפתאומית באווירה: "ופתאום השתררה כמעט דממה. ומישהו במיקרופון השמיע צעקה: "מי שברך… הוא יברך את היושבים בכלא כדי להציל את כולנו ממעמקי הטומאה בצבא". וקריאות בוז עלו מכל עבר. והרוקדים התחילו לשיר באותן קפיצות עם אותן פאות מתנפנפות: "בשלטון הכופרים אין אנו מאמינים. ובלישכותיהם אין אנו מתייצבים".

האב השכול המשיך: "ופרשתי מהם לפינה, ובליבי חשתי דקירת עלבון נוראה. והישרתי מבט לכל אחד מהרוקדים המשולהבים. וידעתי, ש"ממעמקי הטומאה" בני הצדיק במלוא פיאותיו היה מגן בגופו עליהם, על כל אחד ואחד. ובזכות ההתייצבות ב"לישכותיהם" קיבל הוא את הכדור – במקום נשיהם וילדיהם".